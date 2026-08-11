В Украине без вести пропавшими считаются более 114 тысяч человек, также есть тысячи неопознанных тел, - МВД

В Украине официально насчитывается более 114 тысяч без вести пропавших гражданских лиц и военнослужащих. Кроме того, правоохранительные органы занимаются идентификацией тысяч неопознанных тел.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил министр внутренних дел Иван Выгивский во время встречи с представителями Национального агентства по борьбе с преступностью Великобритании (NCA).

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По словам министра, в работе по розыску без вести пропавших украинские правоохранители используют расходные материалы для отбора биологических образцов, предоставленные Великобританией.

Выговский также отметил, что сотрудники полиции одними из первых прибывают на места российских ракетных и дронных атак, помогают пострадавшим, участвуют в спасательных работах и извлечении людей из-под завалов.

Отдельным направлением работы остается документирование военных преступлений России. По словам главы МВД, следователи уже внесли в Единый реестр досудебных расследований более 220 тысяч уголовных производств по преступлениям, совершенным российскими военными.

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