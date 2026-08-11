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Новости Пропавшие без вести во время войны
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В Украине без вести пропавшими считаются более 114 тысяч человек, также есть тысячи неопознанных тел, - МВД

В Украине более 114 тысяч пропавших без вести

В Украине официально насчитывается более 114 тысяч без вести пропавших гражданских лиц и военнослужащих. Кроме того, правоохранительные органы занимаются идентификацией тысяч неопознанных тел.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил министр внутренних дел Иван Выгивский во время встречи с представителями Национального агентства по борьбе с преступностью Великобритании (NCA).

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По словам министра, в работе по розыску без вести пропавших украинские правоохранители используют расходные материалы для отбора биологических образцов, предоставленные Великобританией.

Выговский также отметил, что сотрудники полиции одними из первых прибывают на места российских ракетных и дронных атак, помогают пострадавшим, участвуют в спасательных работах и извлечении людей из-под завалов.

Отдельным направлением работы остается документирование военных преступлений России. По словам главы МВД, следователи уже внесли в Единый реестр досудебных расследований более 220 тысяч уголовных производств по преступлениям, совершенным российскими военными.

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Автор: 

жертвы (2351) пропавший без вести (193) Выговский Иван (99) война в Украине (8937)
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Топ комментарии
+6
ось так готувався до війні, а біля кордону України було десь 200.000 озброєних кацапів

Фото было сделано 5 января 2022 года. На нем президент Владимир Зеленский в Буковеле отдыхает за столиком кафе в кругу коллег по работе: главы офиса президента Андрея Ермак и других. Рядом сидит глава комитета по разведке при президенте Руслан Демченко.

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11.08.2026 11:04 Ответить
+5
І ВСІ ці зниклі на паскудной душонці особисто Zе. Ну і смердючой русні з виборцями блазня та слуг *****.
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11.08.2026 10:58 Ответить
+2
І після цього якас мразота буде розказувати що ми повинні підписати мір з московськими людоїдами? І після цього америкоси типу Маска, Відкофа чи Лори Лумер будуть нам розказувати що після підписання якогось папірця ми знову будемо дружити і торгувати з московськими вбивцями і людоїдами? Да в Конституцію України повинно першим пунктом бути вписано закон що рашисти навіки наші вороги і повинні знищуватися всюди і в любий час. А хто з рашистами буде мати якісь справи чи угоди той ворог України і співучасник вбивць. Чомусь міндічі і цукермани пропихнули в Україні закон про антисемітизм. А чому немає закону про захист українців в такому ж плані?
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11.08.2026 11:11 Ответить

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