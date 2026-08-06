Больше всего пропавших без вести детей с начала большой войны зафиксировано в Луганской области, - Опендатабот

В Луганской области с начала полномасштабной войны зафиксировано наибольшее количество пропавших без вести детей среди всех регионов Украины. На данный момент речь идет о 875 таких случаях.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные аналитиков OpenDataBot.

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До начала полномасштабного вторжения в реестре насчитывалось 225 записей о пропавших детях в Луганской области. После 24 февраля 2022 года их количество резко возросло.

"Наибольший показатель за все время существования реестра пришёлся на 24 февраля 2022 года — 1 292 записи о пропавших без вести детях. Это более половины всех случаев, зафиксированных с начала полномасштабной войны", — отмечают аналитики.

Более 91% всех случаев исчезновения детей с начала большой войны приходится лишь на три области. После Луганской области больше всего таких случаев зафиксировано в Донецкой – 673, а также в Херсонской – 508. В Харьковской области зарегистрировано 94 случая, в Запорожской – 21.

По возрасту среди пропавших детей преобладают мальчики и девочки от 6 до 13 лет. Также в реестре числятся 838 подростков в возрасте 14–17 лет и 199 детей младше шести лет.

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