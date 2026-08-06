Найбільше зниклих безвісти дітей від початку великої війни зафіксували на Луганщині, - Опендатабот

На Луганщині від початку повномасштабної війни зафіксували найбільшу кількість зниклих безвісти дітей серед усіх регіонів України. Наразі йдеться про 875 таких випадків.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це свідчать дані аналітиків Опендатабот.

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До початку повномасштабного вторгнення у реєстрі налічувалося 225 записів про зниклих дітей у Луганській області. Після 24 лютого 2022 року їхня кількість різко зросла.

"Найбільший показник за весь час існування реєстру припадає на 24 лютого 2022 року – 1 292 записи про безвісти зниклих дітей. Це понад половина всіх випадків, зафіксованих від початку повномасштабної війни", – зазначають аналітики.

Понад 91% усіх випадків зникнення дітей від початку великої війни припадає лише на три області. Після Луганщини найбільше таких випадків зафіксували на Донеччині – 673, а також на Херсонщині – 508. У Харківській області зареєстровано 94 випадки, у Запорізькій – 21.

За віком найбільше серед зниклих дітей – хлопчики та дівчатка від 6 до 13 років. Також у реєстрі перебувають 838 підлітків віком 14–17 років і 199 дітей молодше шести років.

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