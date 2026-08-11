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Новини Зниклі безвісти під час війни
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В Україні безвісти зниклими вважаються понад 114 тисяч людей, також є тисячі невпізнаних тіл, - МВС

В Україні понад 114 тисяч безвісти зниклих

В Україні офіційно налічується понад 114 тисяч безвісти зниклих цивільних і військових. Крім того, правоохоронці займаються ідентифікацією тисяч невпізнаних тіл.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив міністр внутрішніх справ Іван Вигівський під час зустрічі з представниками Національного агентства боротьби зі злочинністю Великої Британії (NCA).

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За словами міністра, у роботі з розшуку безвісти зниклих українські правоохоронці використовують витратні матеріали для відбору біологічних зразків, які надала Велика Британія.

Вигівський також зазначив, що працівники поліції одними з перших прибувають на місця російських ракетних і дронових атак, допомагають постраждалим, беруть участь у рятувальних роботах та деблокуванні людей із-під завалів.

Окремим напрямом роботи залишається документування воєнних злочинів Росії. За словами очільника МВС, слідчі вже внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань понад 220 тисяч кримінальних проваджень щодо злочинів, скоєних російськими військовими.

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жертви (2072) зниклий безвісти (242) Вигівський Іван (112) війна в Україні (8987)
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Топ коментарі
+8
І ВСІ ці зниклі на паскудной душонці особисто Zе. Ну і смердючой русні з виборцями блазня та слуг *****.
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11.08.2026 10:58 Відповісти
+8
ось так готувався до війні, а біля кордону України було десь 200.000 озброєних кацапів

Фото было сделано 5 января 2022 года. На нем президент Владимир Зеленский в Буковеле отдыхает за столиком кафе в кругу коллег по работе: главы офиса президента Андрея Ермак и других. Рядом сидит глава комитета по разведке при президенте Руслан Демченко.

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11.08.2026 11:04 Відповісти
+2
І після цього якас мразота буде розказувати що ми повинні підписати мір з московськими людоїдами? І після цього америкоси типу Маска, Відкофа чи Лори Лумер будуть нам розказувати що після підписання якогось папірця ми знову будемо дружити і торгувати з московськими вбивцями і людоїдами? Да в Конституцію України повинно першим пунктом бути вписано закон що рашисти навіки наші вороги і повинні знищуватися всюди і в любий час. А хто з рашистами буде мати якісь справи чи угоди той ворог України і співучасник вбивць. Чомусь міндічі і цукермани пропихнули в Україні закон про антисемітизм. А чому немає закону про захист українців в такому ж плані?
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11.08.2026 11:11 Відповісти

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