В Україні безвісти зниклими вважаються понад 114 тисяч людей, також є тисячі невпізнаних тіл, - МВС

В Україні офіційно налічується понад 114 тисяч безвісти зниклих цивільних і військових. Крім того, правоохоронці займаються ідентифікацією тисяч невпізнаних тіл.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив міністр внутрішніх справ Іван Вигівський під час зустрічі з представниками Національного агентства боротьби зі злочинністю Великої Британії (NCA).

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За словами міністра, у роботі з розшуку безвісти зниклих українські правоохоронці використовують витратні матеріали для відбору біологічних зразків, які надала Велика Британія.

Вигівський також зазначив, що працівники поліції одними з перших прибувають на місця російських ракетних і дронових атак, допомагають постраждалим, беруть участь у рятувальних роботах та деблокуванні людей із-під завалів.

Окремим напрямом роботи залишається документування воєнних злочинів Росії. За словами очільника МВС, слідчі вже внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань понад 220 тисяч кримінальних проваджень щодо злочинів, скоєних російськими військовими.

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