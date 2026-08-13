Удари РФ: На Сумщині постраждали семеро цивільних, на Чернігівщині - дитина. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Росія атакувала прикордонні райони Сумщини та Чернігівщини. Пошкоджені будинки, автомобілі й цивільна інфраструктура, є постраждалі та пожежі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ

У ніч проти 13 серпня російські БпЛА атакували Чернігів, повідомили у ДСНС України Внаслідок падіння ворожого БпЛА на території одного з автокооперативів міста виникла пожежа у двох гаражах. Знищено автомобіль та пошкоджено гаражні приміщення.

Зранку місто також перебувала під ворожим ударом. За словами начальника МВА Дмитра Брижинського, пошкоджено не експлуатовану господарську будівлю. Жертв серед населення немає.

У Чернігівському районі внаслідок падіння ворожих БпЛА загорілися господарча будівля, автозаправна станція та суха рослинність. 10-річна дитина дістала легку реакцію на стрес.









На Сумщині за добу постраждали семеро цивільних

Внаслідок російських атак на Сумщину за добу постраждали семеро мирних жителів, повідомили в ОВА. Також пошкоджено та зруйновано приватні будинки, автомобілі, магазини, адмінбудівлі та інші об’єкти цивільної інфраструктури.

З ранку 12 до ранку 13 серпня російські війська 50 разів обстріляли 19 населених пунктів у 12 громадах області. Найбільше атак зафіксували у Сумському та Шосткинському районах.

Під ударами були Сумська, Бездрицька, Миколаївська сільська, Юнаківська, Миропільська, Краснопільська, Лебединська, Есманьська, Шалигинська, Середино-Будська, Кириківська та Великописарівська громади.

Росіяни застосовували міномети, артилерію, FPV-дрони, БпЛА та КАБи.

У Середино-Будській громаді мінометний обстріл травмував трьох жінок і чоловіка.

У Шосткинській та Лебединській громадах через удари дронів постраждали 61-річна жінка та 62-річний чоловік.

У Глухівській громаді 81-річний чоловік дістав поранення, наїхавши мотоблоком на вибуховий предмет.

Ще двоє людей звернулися до медиків через травми, яких зазнали під час попередніх російських атак.

Серед пошкодженого майна - приватні будинки, нежитлові приміщення, магазин, адмінбудівля, автомобілі та об’єкти цивільної інфраструктури.

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