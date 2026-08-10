Росія атакувала Сумщину та Чернігівщину: є загиблі, десятки постраждалих і руйнування. ФОТОрепортаж

Російські війська протягом доби завдали майже 80 ударів по населених пунктах Сумської області. Внаслідок атак загинули двоє людей, ще 28 мирних жителів отримали поранення та травми. По Чернігівщині ворог цілив FPV-дронами, БпЛА типу "Герань" та "Гербера".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Загиблі та постраждалі на Сумщині

Під ударами опинилися 30 населених пунктів у 20 громадах області. Найбільше обстрілів зафіксували в Сумському та Шосткинському районах, розмовіли у Сумьскій ОВА

У Березівській громаді внаслідок удару російського безпілотника загинули 19-річна жінка та 25-річний чоловік. Ще двоє чоловіків віком 60 років зазнали травм через атаку іншого БпЛА.

У Сумській громаді внаслідок ударів керованими авіабомбами постраждали 14 людей. Серед них – чоловіки віком від 28 до 67 років, жінки віком від 25 до 67 років, а також 14-річна дівчина, у якої зафіксували гостру реакцію на стрес.

У Роменській громаді через атаки безпілотників травмувалися 74-річна жінка та 54-річна жінка.

У Середино-Будській громаді поранення дісталичоловіки віком 70, 41 та 67 років, а також дві жінки – 34 та 46 років. Крім того, до медиків звернулися 56-річна жінка та 61-річний чоловік, які постраждали від російського дрона 8 серпня.

Також поранені цивільні в Глухівській, Кролевецькій, Миколаївській сільській та Шосткинській громадах.

Російські війська застосовували по Сумщині міномети, артилерію, FPV-дрони, інші БпЛА та керовані авіаційні бомби.

Пошкоджень зазнали приватні та багатоквартирні будинки, нежитлові приміщення, магазини, торговельний центр, бібліотека, адміністративні будівлі, об’єкти цивільної інфраструктури, автомобілі та сільськогосподарська техніка.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": РФ атакувала Харківщину та Полтавщину: 9 постраждалих, знищено АЗС в Опішнянській громаді. ФОТОрепортаж











Атаки на Чернігівщину

Російські війська також завдали ударів по Чернігівській області, повідомив начальник ОВА В'ячеслав Чаус.

У Семенівці FPV-дрон влучив поблизу магазину. Постраждали троє цивільних чоловіків. Двох із них, 50 та 64 років, госпіталізували до місцевої лікарні. 31-річного потерпілого доправили до обласної лікарні в Чернігові.

У Корюківці російські військові атакували деревообробне підприємство безпілотниками типу "Герань". Зафіксували два вибухи. Пошкоджено ангар і виробничий цех, пожежу ліквідували рятувальники.

Увечері FPV-дрон влучив у житловий будинок в одному із сіл Корюківської громади. Місцеві жителі самостійно загасили пожежу.

Крім того, у селищі Семенівської громади росіяни атакували агропідприємство дронами "Гербера". Сталося чотири вибухи, внаслідок яких пошкоджені складська будівля та обладнання. Пожежу ліквідували підрозділи ДСНС.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ворог ударив із артилерії по житловому сектору на Чугуївщині: 5 загиблих. ФОТО







