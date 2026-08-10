РФ атакувала Харківщину та Полтавщину: 9 постраждалих, знищено АЗС в Опішнянській громаді. ФОТОрепортаж

Протягом доби армія РФ завдала ударів по Харківщині та Полтавщині. На Харківщині постраждали дев’ятеро людей, пошкоджені житлові будинки й цивільні об’єкти. На Полтавщині ворог бив по АЗС, промисловому підприємству та приватному домоволодінню.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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Харківщина

Протягом минулої доби російські війська завдали ударів по 24 населених пунктах Харківської області. Внаслідок обстрілів постраждали дев’ятеро людей, повідомив начальник ОВА ОЛег Синєгубов.

У Золочеві поранень зазнали 33-річна жінка та 59-річний чоловік. У Матвіївці Богодухівської громади травмовано 41-річного чоловіка.

У Момотовому Вільхівської громади постраждали дві жінки віком 53 та 56 років і двоє чоловіків 63 та 29 років. У Дергачах 61- та 54-річні жінки пережили гостру реакцію на стрес.

Крім того, у селі Курганне Вільхуватської громади через вибух невідомого пристрою 67-річний чоловік дістав опіки. Медики також надали допомогу 69-річному чоловікові, який зазнав поранення під час обстрілу Куп’янська 4 серпня.

За добу російські війська застосували проти Харківщини різні види озброєння: дві ракети, дві керовані авіабомби, шість безпілотників типу "Молнія", чотири FPV-дрони та 67 БпЛА, тип яких наразі встановлюється.

Унаслідок атак пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури в кількох районах області:

Богодухівський район: пошкоджено ферму в Покровці, два приватні будинки, два магазини, електромережі та автомобіль у Золочеві, а також адміністративну будівлю в Бузовій.

Куп’янський район: пошкоджено приватний будинок у Малаховому.

Ізюмський район: пошкоджено ферму в П’ятигірському, три приватні будинки в Бугаївці, приватний будинок у Гороховатці, два зернові склади та адміністративну будівлю в Гаврилівці.

Харківський район: у Дергачах пошкоджено цивільне підприємство, два багатоквартирні будинки та автомобіль. У Момотовому пошкоджено два приватні будинки та господарчу споруду. Також пошкоджено приватні будинки у Південному та Малій Данилівці, а в останній — ще й автомобіль.

Лозівський район: в Артільному пошкоджено дві складські будівлі, трактор та електромережі.

Чугуївський район: у Старому Салтові пошкоджено автозаправну станцію, у Печенігах - шість приватних будинків і господарчу споруду.

Берестинський район: у Сахновщині пошкоджено приватний будинок.







Полтавщина

Водночас увечері російські війська атакували кілька об’єктів у Полтавському районі. Зафіксовано влучання безпілотників по автозаправних станціях, промисловому підприємству та приватному домоволодінню, розповів начальник ОВА Віталій Дяківнич.

Пожежі, що виникли внаслідок ударів, рятувальники вже ліквідували. Інформації про постраждалих унаслідок атаки на Полтавщину до екстрених служб не надходило.

Як повідомив голова Опішнянської територіальної громади Микола Різник, внаслідок атаки усі заправки в громаді були зруйновані. Пошкодження також дістали чотири приватні домоволодіння, розташовані поблизу.

"Спочатку росіяни винесли АЗС в Харківській області, зараз дійшли до Полтавської. Я думаю, що весь регіон скоро залишиться без заправок", - зазначив Різник.

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