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Новини Удар росіян по Полтавщині Обстріл енергетичної і газової інфраструктури
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РФ атакувала критичну інфраструктуру на Полтавщині: сталися аварійні відключення світла і газу

РФ атакувала об’єкт критичної інфраструктури на Полтавщині

Сьогодні зранку, 2 серпня, російські війська завдали ударів безпілотниками по критичній інфраструктурі Полтавської області, унаслідок чого зафіксовані аварійні відключення світла та газу.

Про це повідомив начальник ОВА Віталій Дяківнич, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

Зафіксовано влучання ворожих БпЛА по двох промислових підприємствах та по обʼєкту критичної інфраструктури у Полтавському районі.

Зазначається, що через ворожу атаку сталися тимчасові аварійні відключення електроенергії та газопостачання.

Фахівці проводять роботи з відновлення мереж.

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Чи є постраждалі?

Повідомляється, що інформації щодо травмованих до екстрених служб не надходило.

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обстріл (35961) Полтавська область (1348) Полтавський район (155)
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