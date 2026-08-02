РФ атакувала критичну інфраструктуру на Полтавщині: сталися аварійні відключення світла і газу
Сьогодні зранку, 2 серпня, російські війська завдали ударів безпілотниками по критичній інфраструктурі Полтавської області, унаслідок чого зафіксовані аварійні відключення світла та газу.
Про це повідомив начальник ОВА Віталій Дяківнич, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо
Зафіксовано влучання ворожих БпЛА по двох промислових підприємствах та по обʼєкту критичної інфраструктури у Полтавському районі.
Зазначається, що через ворожу атаку сталися тимчасові аварійні відключення електроенергії та газопостачання.
Фахівці проводять роботи з відновлення мереж.
Чи є постраждалі?
Повідомляється, що інформації щодо травмованих до екстрених служб не надходило.
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