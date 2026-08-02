РФ атаковала критическую инфраструктуру на Полтавщине: произошли аварийные отключения света и газа
Сегодня утром, 2 августа, российские войска нанесли удары беспилотниками по критически важной инфраструктуре Полтавской области, в результате чего зафиксированы аварийные отключения электричества и газа.
Об этом сообщил глава ОГА Виталий Дякивнич, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
Зафиксировано попадание вражеских БПЛА по двум промышленным предприятиям и по объекту критической инфраструктуры в Полтавском районе.
Отмечается, что из-за вражеской атаки произошли временные аварийные отключения электроэнергии и газоснабжения.
Специалисты проводят работы по восстановлению сетей.
Есть ли пострадавшие?
Сообщается, что информации о пострадавших в экстренные службы не поступало.
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