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РФ атаковала Харьковскую и Полтавскую области: 9 пострадавших, уничтожена АЗС в Опишнянской громаде. ФОТОрепортаж

В течение суток армия РФ нанесла удары по Харьковской и Полтавской областям. В Харьковской области пострадали девять человек, повреждены жилые дома и гражданские объекты. В Полтавской области враг обстрелял АЗС, промышленное предприятие и частный дом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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Харьковская область

За прошедшие сутки российские войска нанесли удары по 24 населенным пунктам Харьковской области. В результате обстрелов пострадали девять человек, сообщил начальник ОГА Олег Синегубов.

В Золочеве ранения получили 33-летняя женщина и 59-летний мужчина. В Матвеевке Богодуховской громады травмирован 41-летний мужчина.

В Момотово Вильховской громады пострадали две женщины в возрасте 53 и 56 лет и двое мужчин — 63 и 29 лет. В Дергачах 61- и 54-летние женщины перенесли острую стрессовую реакцию.

Кроме того, в селе Курганное Вильхуватской громады в результате взрыва неизвестного устройства 67-летний мужчина получил ожоги. Медики также оказали помощь 69-летнему мужчине, получившему ранение во время обстрела Купянска 4 августа.

За сутки российские войска применили против Харьковской области различные виды вооружения: две ракеты, две управляемые авиабомбы, шесть беспилотников типа "Молния", четыре FPV-дрона и 67 БПЛА, тип которых в настоящее время устанавливается.

В результате атак повреждены объекты гражданской инфраструктуры в нескольких районах области:

  • Богодуховский район: повреждена ферма в Покровке, два частных дома, два магазина, электросети и автомобиль в Золочеве, а также административное здание в Бузовой.
  • Купянский район: поврежден частный дом в Малахово.
  • Изюмский район: повреждена ферма в Пятигорском, три частных дома в Бугаевке, частный дом в Гороховатке, два зерновых склада и административное здание в Гавриловке.
  • Харьковский район: в Дергачах повреждены гражданское предприятие, два многоквартирных дома и автомобиль. В Момотово повреждены два частных дома и хозяйственное сооружение. Также повреждены частные дома в Южном и Малой Даниловке, а в последней — еще и автомобиль.
  • Лозовский район: в Артильном повреждены два складских здания, трактор и электросети.
  • Чугуевский район: в Старом Салтове повреждена автозаправочная станция, в Печенигах — шесть частных домов и хозяйственное сооружение.
  • Берестинский район: в Сахновщине поврежден частный дом.

Удар по Харьковской области
Удар по Харьковской области
Удар по Харьковской области

Полтавская область

В то же время вечером российские войска атаковали несколько объектов в Полтавском районе. Зафиксированы попадания беспилотников по автозаправочным станциям, промышленному предприятию и частному домовладению, сообщил начальник ОГА Виталий Дякивнич.

Пожары, возникшие в результате ударов, спасатели уже ликвидировали. Информации о пострадавших в результате атаки на Полтавскую область в экстренные службы не поступало.

Как сообщил председатель Опишнянской территориальной громады Николай Ризник, в результате атаки все заправки в громаде были разрушены. Повреждения также получили четыре частных домовладения, расположенные поблизости.

"Сначала россияне уничтожили АЗС в Харьковской области, сейчас дошли до Полтавской. Я думаю, что весь регион скоро останется без заправок", — отметил Ризник.

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Удар по АЗС Полтавской области
Удар по АЗС Полтавской области
Удар по АЗС Полтавской области
Удар по АЗС Полтавской области
Удар по АЗС Полтавской области
Удар по АЗС Полтавской области
Удар по АЗС Полтавской области

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обстрел (34794) Полтавская область (1505)
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