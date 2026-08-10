РФ атаковала Харьковскую и Полтавскую области: 9 пострадавших, уничтожена АЗС в Опишнянской громаде. ФОТОрепортаж

В течение суток армия РФ нанесла удары по Харьковской и Полтавской областям. В Харьковской области пострадали девять человек, повреждены жилые дома и гражданские объекты. В Полтавской области враг обстрелял АЗС, промышленное предприятие и частный дом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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Харьковская область

За прошедшие сутки российские войска нанесли удары по 24 населенным пунктам Харьковской области. В результате обстрелов пострадали девять человек, сообщил начальник ОГА Олег Синегубов.

В Золочеве ранения получили 33-летняя женщина и 59-летний мужчина. В Матвеевке Богодуховской громады травмирован 41-летний мужчина.

В Момотово Вильховской громады пострадали две женщины в возрасте 53 и 56 лет и двое мужчин — 63 и 29 лет. В Дергачах 61- и 54-летние женщины перенесли острую стрессовую реакцию.

Кроме того, в селе Курганное Вильхуватской громады в результате взрыва неизвестного устройства 67-летний мужчина получил ожоги. Медики также оказали помощь 69-летнему мужчине, получившему ранение во время обстрела Купянска 4 августа.

За сутки российские войска применили против Харьковской области различные виды вооружения: две ракеты, две управляемые авиабомбы, шесть беспилотников типа "Молния", четыре FPV-дрона и 67 БПЛА, тип которых в настоящее время устанавливается.

В результате атак повреждены объекты гражданской инфраструктуры в нескольких районах области:

Богодуховский район: повреждена ферма в Покровке, два частных дома, два магазина, электросети и автомобиль в Золочеве, а также административное здание в Бузовой.

Купянский район: поврежден частный дом в Малахово.

Изюмский район: повреждена ферма в Пятигорском, три частных дома в Бугаевке, частный дом в Гороховатке, два зерновых склада и административное здание в Гавриловке.

Харьковский район: в Дергачах повреждены гражданское предприятие, два многоквартирных дома и автомобиль. В Момотово повреждены два частных дома и хозяйственное сооружение. Также повреждены частные дома в Южном и Малой Даниловке, а в последней — еще и автомобиль.

Лозовский район: в Артильном повреждены два складских здания, трактор и электросети.

Чугуевский район: в Старом Салтове повреждена автозаправочная станция, в Печенигах — шесть частных домов и хозяйственное сооружение.

Берестинский район: в Сахновщине поврежден частный дом.







Полтавская область

В то же время вечером российские войска атаковали несколько объектов в Полтавском районе. Зафиксированы попадания беспилотников по автозаправочным станциям, промышленному предприятию и частному домовладению, сообщил начальник ОГА Виталий Дякивнич.

Пожары, возникшие в результате ударов, спасатели уже ликвидировали. Информации о пострадавших в результате атаки на Полтавскую область в экстренные службы не поступало.

Как сообщил председатель Опишнянской территориальной громады Николай Ризник, в результате атаки все заправки в громаде были разрушены. Повреждения также получили четыре частных домовладения, расположенные поблизости.

"Сначала россияне уничтожили АЗС в Харьковской области, сейчас дошли до Полтавской. Я думаю, что весь регион скоро останется без заправок", — отметил Ризник.

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