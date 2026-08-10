Россия атаковала Сумщину и Черниговщину: есть погибшие, десятки пострадавших и разрушения. ФОТОрепортаж

Российские войска за сутки нанесли почти 80 ударов по населенным пунктам Сумской области. В результате атак погибли два человека, еще 28 мирных жителей получили ранения и травмы. В Черниговской области враг наносил удары с помощью FPV-дронов, БПЛА типа "Герань" и "Гербера".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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Погибшие и пострадавшие в Сумской области

Под ударами оказались 30 населенных пунктов в 20 громадах области. Больше всего обстрелов зафиксировали в Сумском и Шосткинском районах, сообщили в Сумской ОГА

В Березовской громаде в результате удара российского беспилотника погибли 19-летняя женщина и 25-летний мужчина. Еще двое мужчин в возрасте 60 лет получили травмы в результате атаки другого БПЛА.

В Сумской громаде в результате ударов управляемыми авиабомбами пострадали 14 человек. Среди них — мужчины в возрасте от 28 до 67 лет, женщины в возрасте от 25 до 67 лет, а также 14-летняя девочка, у которой зафиксировали острую стрессовую реакцию.

В Роменской громаде в результате атак беспилотников получили травмы 74-летняя женщина и 54-летняя женщина.

В Середино-Будской громаде ранения получили мужчины в возрасте 70, 41 и 67 лет, а также две женщины — 34 и 46 лет. Кроме того, к медикам обратились 56-летняя женщина и 61-летний мужчина, пострадавшие от российского дрона 8 августа.

Также ранены мирные жители в Глуховской, Кролевецкой, Николаевской сельской и Шосткинской громадах.

Российские войска применяли в Сумской области минометы, артиллерию, FPV-дроны, другие БПЛА и управляемые авиационные бомбы.

Повреждения получили частные и многоквартирные дома, нежилые помещения, магазины, торговый центр, библиотека, административные здания, объекты гражданской инфраструктуры, автомобили и сельскохозяйственная техника.

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Атаки на Черниговскую область

Российские войска также нанесли удары по Черниговской области, сообщил глава ОГА Вячеслав Чаус.

В Семеновке FPV-дрон попал вблизи магазина. Пострадали трое гражданских мужчин. Двоих из них, 50 и 64 лет, госпитализировали в местную больницу. 31-летнего пострадавшего доставили в областную больницу в Чернигове.

В Корюковке российские военные атаковали деревообрабатывающее предприятие беспилотниками типа "Герань". Зафиксировано два взрыва. Повреждены ангар и производственный цех, пожар ликвидировали спасатели.

Вечером FPV-дрон попал в жилой дом в одном из сел Корюковской громады. Местные жители самостоятельно потушили пожар.

Кроме того, в поселке Семеновской громады россияне атаковали агропредприятие дронами "Гербера". Произошло четыре взрыва, в результате которых повреждены складское здание и оборудование. Пожар ликвидировали подразделения ГСЧС.

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