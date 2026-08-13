Удары РФ: На Сумщине пострадали семь гражданских лиц, на Черниговщине - ребенок. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Россия нанесла удары по приграничным районам Сумской и Черниговской областей. Повреждены дома, автомобили и гражданская инфраструктура, есть пострадавшие и пожары.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ
В ночь на 13 августа российские БПЛА атаковали Чернигов, сообщили в ГСЧС Украины. В результате падения вражеского БПЛА на территории одного из автокооперативов города возник пожар в двух гаражах. Уничтожен автомобиль и повреждены гаражные помещения.
Утром город также подвергся вражескому удару. По словам начальника МВА Дмитрия Брыжинского, повреждено неэксплуатируемое хозяйственное здание. Жертв среди населения нет.
В Черниговском районе в результате падения вражеских БПЛА загорелись хозяйственное здание, автозаправочная станция и сухая растительность. У 10-летнего ребенка наблюдалась легкая стрессовая реакция.
На Сумщине за сутки пострадали семь гражданских лиц
В результате российских атак на Сумскую область за сутки пострадали семь мирных жителей, сообщили в ОВА. Также повреждены и разрушены частные дома, автомобили, магазины, административные здания и другие объекты гражданской инфраструктуры.
С утра 12 по утро 13 августа российские войска 50 раз обстреляли 19 населенных пунктов в 12 громадах области. Больше всего атак зафиксировано в Сумском и Шосткинском районах.
Под ударами оказались Сумская, Бездрицкая, Николаевская сельская, Юнаковская, Миропольская, Краснопольская, Лебединская, Эсманьская, Шалыгинская, Середино-Будская, Кириковская и Великописаревская громады.
Россияне применяли минометы, артиллерию, FPV-дроны, БПЛА и КАБы.
В Середино-Будской общине в результате минометного обстрела пострадали три женщины и один мужчина.
В Шосткинской и Лебединской громадах в результате ударов дронов пострадали 61-летняя женщина и 62-летний мужчина.
В Глуховской громаде 81-летний мужчина получил ранение, наехав мотоблоком на взрывное устройство.
Еще двое людей обратились к врачам из-за травм, полученных во время предыдущих российских атак.
Среди поврежденного имущества - частные дома, нежилые помещения, магазин, административное здание, автомобили и объекты гражданской инфраструктуры.
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