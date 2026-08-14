Семья мирно спала: мама и 9-летний сын погибли в результате удара РФ по Сумщине. У отца и бабушки - ожоги

9-летний Глеб Ковтуненко и его 29-летняя мама Ольга погибли в результате утреннего удара РФ по селу Степановка в Сумской области.

Об этом сообщили в Буринском городском лицее №1, передает Цензор.НЕТ.

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"В результате вражеского удара по жилому дому трагически погибли наш ученик Глеб Ковтуненко и его мама Ольга - выпускница нашего лицея.

Война забирает самое дорогое - жизни наших детей и тех, кто создавал будущее нашей общины. Эта ужасная трагедия стала тяжелым ударом для всего педагогического коллектива, ученического сообщества и родительского сообщества", - отметили там.

В результате вражеской атаки также пострадали еще 4 человека. Двое из них - отец и бабушка мальчика - с тяжелыми ожогами находятся в больнице.

Свекор погибшей рассказал "Суспільне Суми", что его сына и жену с ожогами везут в Киев на операцию.

"Семья мирно спала. Два удара - точно по дому. После первого удара, как они помнят, выскочили на улицу. Второй удар - промахнулись, попали во двор. И третий - уже добили, точно посередине дома", - говорит друг семьи.

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Удар по Сумской области 14 августа

Российские оккупанты атаковали Буринскую громаду Сумской области двумя реактивными беспилотниками. В результате удара погибли 29-летняя женщина и ее 9-летний сын.

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