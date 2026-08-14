Утром россияне нанесли двойной удар по громаде на Сумщине: погибли женщина и 9-летний мальчик

Утром 14 августа российские военные атаковали Буринскую громаду Сумской области с помощью двух реактивных беспилотников. В результате удара погибли 29-летняя женщина и ее 9-летний сын.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила Сумская областная государственная администрация.

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"Еще четверо человек пострадали. Двое из них — отец и бабушка мальчика — с тяжелыми ожогами находятся в больнице", — говорится в сообщении.

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Обстрелы Сумской области за сутки

В результате ударов врага за сутки в Середино-Будской громаде в результате обстрелов из РСЗО погибла 63-летняя женщина, ранен 62-летний мужчина, травмированы 46-летняя женщина и 24-летний мужчина; в результате удара вражеского дрона травмированы женщины в возрасте 41 и 40 лет.

Также зафиксированы разрушения и повреждения частных домов, нежилых помещений и объектов гражданской инфраструктуры: