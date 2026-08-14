Утром россияне нанесли двойной удар по громаде на Сумщине: погибли женщина и 9-летний мальчик
Утром 14 августа российские военные атаковали Буринскую громаду Сумской области с помощью двух реактивных беспилотников. В результате удара погибли 29-летняя женщина и ее 9-летний сын.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила Сумская областная государственная администрация.
"Еще четверо человек пострадали. Двое из них — отец и бабушка мальчика — с тяжелыми ожогами находятся в больнице", — говорится в сообщении.
Обстрелы Сумской области за сутки
В результате ударов врага за сутки в Середино-Будской громаде в результате обстрелов из РСЗО погибла 63-летняя женщина, ранен 62-летний мужчина, травмированы 46-летняя женщина и 24-летний мужчина; в результате удара вражеского дрона травмированы женщины в возрасте 41 и 40 лет.
Также зафиксированы разрушения и повреждения частных домов, нежилых помещений и объектов гражданской инфраструктуры:
- в Сумской громаде поврежден многоквартирный жилой дом, объекты гражданской инфраструктуры, нежилое помещение, автомобили, уничтожен автомобиль;
- в Зноб-Новгородской громаде уничтожен частный жилой дом;
- в Середино-Будской громаде повреждены частные жилые дома, многоквартирные жилые дома, нежилые помещения, помещение центра культуры и досуга, помещение учебного заведения;
- в Ямпольской громаде повреждены объекты гражданской инфраструктуры, уничтожено нежилое сооружение;
- в Хутор-Михайловской громаде повреждено нежилое помещение;
- в Тростянецкой громаде повреждено нежилое помещение;
- в Николаевской сельской громаде поврежден частный жилой дом, нежилые помещения, автомобили;
- в Шосткинской и Эсманьской громадах в результате ранее нанесенных обстрелов повреждены частные домовладения и другое имущество, в Свеской громаде — объект гражданской инфраструктуры.
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