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Новини Обстріли Сумщини
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Росіяни вранці завдали подвійного удару по громаді на Сумщині: загинули жінка та 9-річний хлопчик

Ворог вбив жінку та дитину на Сумщині

Російські військові вранці 14 серпня атакували Буринську громаду Сумської області двома реактивними безпілотниками. Внаслідок удару загинули 29-річна жінка та її 9-річний син.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила Сумська ОВА.

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"Ще четверо людей постраждали. Двоє з них – батько та бабуся хлопчика – з важкими опіками перебувають у лікарні", - йдеться в повідомленні.

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Обстріли Сумщини за добу

Внаслідок ударів ворога за добу у Середино-Будській громаді внаслідок обстрілів з РСЗВ загинула 63-річна жінка, поранений 62-річний чоловік, травмовані 46-річна жінка та 24-річний чоловік; внаслідок удару ворожого дрона травмовані жінки віком 41 та 40 років.

Також зафіксовано руйнування та пошкодження приватних будинків, нежитлових приміщень та об’єктів цивільної інфраструктури:

  • у Сумській громаді пошкоджено багатоквартирний житловий будинок, об’єкти цивільної інфраструктури, нежитлове приміщення, автомобілі, знищено автомобіль;
  • у Зноб-Новгородській громаді знищено приватний житловий будинок;
  • у Середино-Будській громаді пошкоджено приватні житлові будинки, багатоквартирні житлові будинки, нежитлові приміщення, приміщення центру культури та дозвілля, приміщення навчального закладу;
  • у Ямпільській громаді пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури, знищено нежитлову споруду;
  • у Хутір-Михайлівській громаді пошкоджено нежитлове приміщення;
  • у Тростянецькій громаді пошкоджено нежитлове приміщення;
  • у Миколаївській сільській громаді пошкоджено приватний житловий будинок, нежитлові приміщення, автомобілі;
  • у Шосткинській, Есманьській громадах внаслідок обстрілів, завданих раніше, пошкоджено приватні домоволодіння, інше майно, у Свеській громаді – об’єкт цивільної інфраструктури.

Автор: 

обстріл (36155) Сумська область (4902)
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