Росіяни вранці завдали подвійного удару по громаді на Сумщині: загинули жінка та 9-річний хлопчик

Російські військові вранці 14 серпня атакували Буринську громаду Сумської області двома реактивними безпілотниками. Внаслідок удару загинули 29-річна жінка та її 9-річний син.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила Сумська ОВА.

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"Ще четверо людей постраждали. Двоє з них – батько та бабуся хлопчика – з важкими опіками перебувають у лікарні", - йдеться в повідомленні.

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Обстріли Сумщини за добу

Внаслідок ударів ворога за добу у Середино-Будській громаді внаслідок обстрілів з РСЗВ загинула 63-річна жінка, поранений 62-річний чоловік, травмовані 46-річна жінка та 24-річний чоловік; внаслідок удару ворожого дрона травмовані жінки віком 41 та 40 років.

Також зафіксовано руйнування та пошкодження приватних будинків, нежитлових приміщень та об’єктів цивільної інфраструктури: