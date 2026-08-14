Росіяни вранці завдали подвійного удару по громаді на Сумщині: загинули жінка та 9-річний хлопчик
Російські військові вранці 14 серпня атакували Буринську громаду Сумської області двома реактивними безпілотниками. Внаслідок удару загинули 29-річна жінка та її 9-річний син.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила Сумська ОВА.
"Ще четверо людей постраждали. Двоє з них – батько та бабуся хлопчика – з важкими опіками перебувають у лікарні", - йдеться в повідомленні.
Обстріли Сумщини за добу
Внаслідок ударів ворога за добу у Середино-Будській громаді внаслідок обстрілів з РСЗВ загинула 63-річна жінка, поранений 62-річний чоловік, травмовані 46-річна жінка та 24-річний чоловік; внаслідок удару ворожого дрона травмовані жінки віком 41 та 40 років.
Також зафіксовано руйнування та пошкодження приватних будинків, нежитлових приміщень та об’єктів цивільної інфраструктури:
- у Сумській громаді пошкоджено багатоквартирний житловий будинок, об’єкти цивільної інфраструктури, нежитлове приміщення, автомобілі, знищено автомобіль;
- у Зноб-Новгородській громаді знищено приватний житловий будинок;
- у Середино-Будській громаді пошкоджено приватні житлові будинки, багатоквартирні житлові будинки, нежитлові приміщення, приміщення центру культури та дозвілля, приміщення навчального закладу;
- у Ямпільській громаді пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури, знищено нежитлову споруду;
- у Хутір-Михайлівській громаді пошкоджено нежитлове приміщення;
- у Тростянецькій громаді пошкоджено нежитлове приміщення;
- у Миколаївській сільській громаді пошкоджено приватний житловий будинок, нежитлові приміщення, автомобілі;
- у Шосткинській, Есманьській громадах внаслідок обстрілів, завданих раніше, пошкоджено приватні домоволодіння, інше майно, у Свеській громаді – об’єкт цивільної інфраструктури.
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