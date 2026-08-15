РФ завдала ударів по Харківщині та Полтавщині: поранені люди, пошкоджені будинки й підприємства. ФОТО

Росіяни завдали ударів по Харківській та Полтавській областях. Внаслідок атак є постраждалі та численні пошкодження цивільних об’єктів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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Протягом минулої доби російські війська завдали ударів по Харкову та 19 населених пунктах Харківської області. Внаслідок атак постраждали шестеро людей, повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов.

У Лозовій вибухові поранення дістали чоловіки віком 33 та 34 роки. Ще двоє місцевих жителів — 40-річна жінка та 48-річний чоловік - зазнали гострої реакції на стрес.

У селі Піски-Радьківські Борівської громади поранено 60-річного чоловіка. У Харкові 33-річний чоловік отримав гостру реакцію на стрес.

Внаслідок російських ударів пошкоджені багатоповерхівки та об’єкти цивільної інфраструктури:

у Харкові внаслідок обстрілів пошкоджено 10 багатоквартирних будинків.

у Богодухівському районі пошкоджено два складські приміщення, 50 тонн зерна та зерноочисну машину в Мурафі. Також пошкоджені приватні будинки, господарські споруди та церква в Карасівці, а в Золочеві — два автомобілі.

у Куп’янському районі пошкоджено приватний будинок у Великому Бурлуці.

в Ізюмському районі пошкоджено дошкільний заклад у Балаклії, приватний будинок у Комарівці, а також ферму та елеватор у Бугаївці. Внаслідок атаки постраждала худоба.

у Харківському районі пошкоджено торговий центр у Малій Данилівці та приватний будинок у Руських Тишках.

у Лозівському районі пошкоджені складська будівля у Близнюках, господарська споруда в Лозовій, два автомобілі в селі Батюшки, приватний будинок у Веселому та поле з пшеницею в Орільці.

у Чугуївському районі пошкоджено автомобіль у Шестаковому, а також дві будівлі та дві господарські споруди у Водяхівці.





Полтавщина зазнала атаки російських дронів: пошкоджені будинки, є постраждалі

У ніч проти 15 серпня російські війська вкотре атакували Полтавську область безпілотниками, повідомив начальник ОВА Віталій Дяківнич.

У Миргородському районі зафіксовано влучання російського безпілотника по промисловому підприємству.

Ще один БпЛА влучив на територію приватного домоволодіння.

Унаслідок атаки пошкоджено покрівлі та вікна двох житлових будинків.

Двоє людей отримали травми. Постраждалим надали необхідну медичну допомогу.

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