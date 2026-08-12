Наслідки удару РФ по промпідприємству на Полтавщині: пожежу вже ліквідували. ФОТОрепортаж

Внаслідок російського обстрілу виникло загорання на одному з промислових підприємств на Полтавщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

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Пожежу ліквідовано

Як зазначається, рятувальники оперативно ліквідували пожежу, попри загрозу повторного удару, та запобігли подальшому поширенню вогню.

Інформації про загиблих чи травмованих немає.

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Що передувало?

Раніше повідомлялося, що ворог атакував енергетичну інфраструктуру на Полтавщині: зупинено роботу об’єкту газовидобутку.

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