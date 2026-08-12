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Новини Фото Атака безпілотників на Полтавщину
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Наслідки удару РФ по промпідприємству на Полтавщині: пожежу вже ліквідували. ФОТОрепортаж

Внаслідок російського обстрілу виникло загорання на одному з промислових підприємств на Полтавщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

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Пожежу ліквідовано

Як зазначається, рятувальники оперативно ліквідували пожежу, попри загрозу повторного удару, та запобігли подальшому поширенню вогню.

Інформації про загиблих чи травмованих немає.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ атакувала Харківщину та Полтавщину: 9 постраждалих, знищено АЗС в Опішнянській громаді. ФОТОрепортаж

Удар по підприємству на Полтавщині
Удар по підприємству на Полтавщині
Удар по підприємству на Полтавщині
Удар по підприємству на Полтавщині
Удар по підприємству на Полтавщині

Що передувало?

  • Раніше повідомлялося, що ворог атакував енергетичну інфраструктуру на Полтавщині: зупинено роботу об’єкту газовидобутку.

Також читайте: РФ атакувала критичну інфраструктуру на Полтавщині: сталися аварійні відключення світла і газу

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обстріл (36127) пожежа (4455) ДСНС (5425) Полтавська область (1354)
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