Наслідки удару РФ по промпідприємству на Полтавщині: пожежу вже ліквідували. ФОТОрепортаж
Внаслідок російського обстрілу виникло загорання на одному з промислових підприємств на Полтавщині.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.
Пожежу ліквідовано
Як зазначається, рятувальники оперативно ліквідували пожежу, попри загрозу повторного удару, та запобігли подальшому поширенню вогню.
Інформації про загиблих чи травмованих немає.
Що передувало?
- Раніше повідомлялося, що ворог атакував енергетичну інфраструктуру на Полтавщині: зупинено роботу об’єкту газовидобутку.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль