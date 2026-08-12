Последствия удара РФ по промышленному предприятию на Полтавщине: пожар уже ликвидирован. ФОТОрепортаж
В результате российского обстрела произошло возгорание на одном из промышленных предприятий в Полтавской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
Пожар ликвидирован
Как отмечается, спасатели оперативно ликвидировали пожар, несмотря на угрозу повторного удара, и предотвратили дальнейшее распространение огня.
Информации о погибших или пострадавших нет.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что враг атаковал энергетическую инфраструктуру в Полтавской области: остановлена работа газодобывающего объекта.
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