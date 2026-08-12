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Новости Фото Атака беспилотников на Полтавщину
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Последствия удара РФ по промышленному предприятию на Полтавщине: пожар уже ликвидирован. ФОТОрепортаж

В результате российского обстрела произошло возгорание на одном из промышленных предприятий в Полтавской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

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Пожар ликвидирован

Как отмечается, спасатели оперативно ликвидировали пожар, несмотря на угрозу повторного удара, и предотвратили дальнейшее распространение огня.

Информации о погибших или пострадавших нет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ атаковала Харьковскую и Полтавскую области: 9 пострадавших, уничтожена АЗС в Опишнянской громаде. ФОТОрепортаж

Удар по предприятию в Полтавской области
Удар по предприятию в Полтавской области
Удар по предприятию в Полтавской области
Удар по предприятию в Полтавской области
Удар по предприятию в Полтавской области

Что предшествовало?

  • Ранее сообщалось, что враг атаковал энергетическую инфраструктуру в Полтавской области: остановлена работа газодобывающего объекта.

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обстрел (34826) пожар (6257) ГСЧС (5428) Полтавская область (1506)
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