Враг атаковал энергетическую инфраструктуру на Полтавщине: остановлена работа газодобывающего объекта
Сегодня, 11 августа, российские войска атаковали энергетическую инфраструктуру ДТЭК "Нафтогаз". Вследствие атаки работа газодобывающего объекта остановлена.
Об этом сообщили в ДТЭК, передает Цензор.НЕТ.
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"Сегодня враг вновь атаковал энергетическую инфраструктуру ДТЭК "Нафтогаз". Вследствие атаки работа газодобывающего объекта в Полтавской области остановлена", — говорится в сообщении.
Что предшествовало
Напомним, что 9 августа российские войска нанесли массированный удар по активам Группы "Нафтогаз" на востоке, западе и в центральной части Украины.
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