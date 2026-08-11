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Новости Обстрел энергетической и газовой инфраструктуры
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Враг атаковал энергетическую инфраструктуру на Полтавщине: остановлена работа газодобывающего объекта

атака на объект газодобычи

Сегодня, 11 августа, российские войска атаковали энергетическую инфраструктуру ДТЭК "Нафтогаз". Вследствие атаки работа газодобывающего объекта остановлена.

Об этом сообщили в ДТЭК, передает Цензор.НЕТ.

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Подробности

"Сегодня враг вновь атаковал энергетическую инфраструктуру ДТЭК "Нафтогаз". Вследствие атаки работа газодобывающего объекта в Полтавской области остановлена", — говорится в сообщении. 

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Что предшествовало

Напомним, что 9 августа российские войска нанесли массированный удар по активам Группы "Нафтогаз" на востоке, западе и в центральной части Украины.

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Автор: 

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