Россия третий день подряд массированно атакует объекты "Нафтогаза" по всей стране
Российские войска нанесли массированный удар по объектам Группы "Нафтогаз" на востоке, западе и в центральной части Украины.
Об этом сообщили в "Нафтогазе", передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, враг продолжает наносить массированные удары по различным предприятиям, входящим в Группу "Нафтогаз".
Удар по добывающим активам "Укрнафты"
В частности, в ночь на 9 августа массированному обстрелу подверглись добывающие активы "Укрнафты", а также буровая площадка компании.
Против добывающей инфраструктуры враг применил десятки ударных дронов. На месте — значительные разрушения, часть оборудования выведена из строя. Работа объекта остановлена.
Благодаря принятым мерам безопасности работники атакованных объектов не пострадали.
Предыдущие обстрелы
- Так, 7 и 8 августа под атакой вражеских дронов оказались семь автозаправочных комплексов сети UKRNAFTA в Днепропетровской, Запорожской и Николаевской областях.
К сожалению, в результате одного из российских ударов пострадал работник АЗК. Сейчас он находится в больнице и получает всю необходимую помощь.
- Кроме того, 8 августа враг атаковал реактивными дронами производственные объекты "Нафтогаза" в центральной части страны. На момент удара персонал находился в укрытии. Атакованный объект получил серьезные повреждения.
"За последние дни интенсивность вражеских атак по нефтегазовой инфраструктуре существенно возросла. Очевидно, что цель врага — нанести максимальный ущерб украинской добыче и другой критической инфраструктуре, чтобы сделать невозможной подготовку к отопительному сезону. Наш приоритет — сохранить жизни людей и продолжить работу даже в таких сложных условиях", — подчеркнул и.о. председателя правления "Нафтогаза" Сергей Федоренко.
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