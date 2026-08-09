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Новости Обстрел энергетической и газовой инфраструктуры
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Россия третий день подряд массированно атакует объекты "Нафтогаза" по всей стране

Атаки РФ на объекты "Нафтогаза"

Российские войска нанесли массированный удар по объектам Группы "Нафтогаз" на востоке, западе и в центральной части Украины.

Об этом сообщили в "Нафтогазе", передает Цензор.НЕТ.

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Как отмечается, враг продолжает наносить массированные удары по различным предприятиям, входящим в Группу "Нафтогаз".

Удар по добывающим активам "Укрнафты"

В частности, в ночь на 9 августа массированному обстрелу подверглись добывающие активы "Укрнафты", а также буровая площадка компании.

Против добывающей инфраструктуры враг применил десятки ударных дронов. На месте — значительные разрушения, часть оборудования выведена из строя. Работа объекта остановлена.

Благодаря принятым мерам безопасности работники атакованных объектов не пострадали.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россияне массированно атаковали объекты "Укрнафты": повреждено 7 активов, - "Нафтогаз"

Предыдущие обстрелы

  • Так, 7 и 8 августа под атакой вражеских дронов оказались семь автозаправочных комплексов сети UKRNAFTA в Днепропетровской, Запорожской и Николаевской областях.

К сожалению, в результате одного из российских ударов пострадал работник АЗК. Сейчас он находится в больнице и получает всю необходимую помощь.

  • Кроме того, 8 августа враг атаковал реактивными дронами производственные объекты "Нафтогаза" в центральной части страны. На момент удара персонал находился в укрытии. Атакованный объект получил серьезные повреждения.

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"За последние дни интенсивность вражеских атак по нефтегазовой инфраструктуре существенно возросла. Очевидно, что цель врага — нанести максимальный ущерб украинской добыче и другой критической инфраструктуре, чтобы сделать невозможной подготовку к отопительному сезону. Наш приоритет — сохранить жизни людей и продолжить работу даже в таких сложных условиях", — подчеркнул и.о. председателя правления "Нафтогаза" Сергей Федоренко.

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Нафтогаз (3153) обстрел (34794) Укрнафта (203)
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Топ комментарии
+20
Це все дрібниці, головне, що наш улюблений лідер нації задоволений результатами 40-денного примушування кацапів до миру! Тримаймо стрій і гуртуємось навколо могутньої постаті цього титану духу і геніального очільника людства в цей важкий час!
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09.08.2026 16:41 Ответить
+18
То мабуть російське ІПСО, бо президент об'явив, що то ми 40 діб будемо примушувати кцапів до миру. А Найвеличніший стратєг із Сербії вже повернувся?
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09.08.2026 16:41 Ответить
+12
нну миж теж 40 днів вже щось там в кацапстані атакуємо
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09.08.2026 16:40 Ответить

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