РФ три дня подряд атакует газодобычу "Нафтогаза" на Харьковщине

За последние три дня российские войска неоднократно наносили удары по газодобывающей инфраструктуре "Нафтогаза" в Харьковской области. В результате ударов были повреждены производственные объекты и приостановлена часть добычи газа.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в компании "Нафтогаз".

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19 июля после удара по одному из добывающих активов вспыхнул пожар. Спасателям ГСЧС удалось его оперативно ликвидировать. В компании отметили, что оборудование пришлось остановить, из-за чего наблюдаются потери части объемов добычи.

20 июля утром россияне нанесли удар по еще одному объекту. Там возникли многочисленные разрушения, продолжается оценка масштабов повреждений.

"Главное — люди в безопасности. Во время обеих атак сотрудники находились в укрытиях", — заявили в "Нафтогазе".

Что предшествовало?

С утра и в течение почти всего дня 17 июля Россия массированно атакует производственные активы Группы "Нафтогаз" в Харьковской, Полтавской и Сумской областях. Использует дроны различных типов, в том числе реактивные.

На нескольких объектах возникли пожары, имеются значительные разрушения. Благодаря принятым мерам безопасности работники не пострадали и находятся в укрытиях. Из-за угрозы повторных ударов точно оценить масштабы повреждения оборудования пока невозможно. Работа объектов остановлена.

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