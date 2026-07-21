РФ три дні поспіль атакує газовидобуток "Нафтогазу" на Харківщині

За останні три дні російські війська неодноразово атакували газовидобувну інфраструктуру Нафтогазу на Харківщині. Через удари пошкоджено виробничі об'єкти та зупинено частину видобутку газу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у компанії "Нафтогаз".

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19 липня після удару по одному з видобувних активів спалахнула пожежа. Рятувальникам ДСНС вдалося її оперативно ліквідувати. В компанії зазначили, що обладнання довелося зупинити, через що є втрати частини обсягів видобутку.

20 липня вранці росіяни ударили по ще одному об'єкту. Там виникли численні руйнування, триває оцінка масштабів пошкоджень.

"Головне - люди в безпеці. Під час обох атак співробітники перебували в укриттях", - заявили в Нафтогазі.

Що передувало?

Зранку та протягом майже всього дня 17 липня Росія масовано атакує виробничі активи Групи "Нафтогаз" у Харківській, Полтавській та Сумській областях. Застосовує дрони різних типів, зокрема реактивні.

На кількох об’єктах виникли пожежі, є значні руйнування. Завдяки вжитим заходам безпеки працівники не постраждали та перебувають в укриттях. Через загрозу повторних ударів точно оцінити масштаби пошкодження обладнання наразі неможливо. Роботу об’єктів зупинено.

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