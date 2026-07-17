"Нафтогаз" виплатив перші кошти за реструктуризацію єврооблігацій

Група "Нафтогаз України" успішно провела перші виплати відсотків та винагород у межах реструктуризації своїх єврооблігацій на загальну суму понад один млрд євро.

Про це стало відомо з біржового повідомлення компанії, передає Інтерфакс-Україна.

Йдеться про випуски цінних паперів із початковим терміном погашення у 2026 та 2028 роках.

Завдяки домовленостям із кредиторами, терміни виплат за боргами офіційно перенесли:

для євробондів на 600 млн євро – до 15 січня 2032 року (новий розмір боргу з урахуванням капіталізації відсотків становить 704,4 млн євро);

для євробондів на $500 млн – до 15 січня 2033 року (нова сума становить $592,3 млн).

Після офіційного оголошення про завершення угоди ринок відреагував оптимістично – вартість облігацій "Нафтогазу" на німецьких біржах у Штутгарті та Франкфурті одразу зросла в середньому на 7-8% від номіналу.

Ключові умови нової угоди

Підвищення ставок:

купонну ставку за обома випусками паперів підняли до 8,95% річних (раніше було 7,125% та 7,625%).

Полегшений графік:

у перші роки компанія зможе сплачувати частину відсотків шляхом випуску нових облігацій.

Заборона на дивіденди:

"Нафтогазу" заборонено виплачувати дивіденди до повного розрахунку з власниками євробондів (у випадках, передбачених українським законодавством).

Поступки для нових позик:

компанії дозволили залучати нові кредити від міжнародних фінансових установ та держбанків для підтримки життєдіяльності.

Окрім цього, умови передбачають, що "Нафтогаз" розгляне можливість спрямувати на погашення цих боргів кошти, які компанія має отримати за виграними арбітражними справами проти Росії.

Фінансовим консультантом "Нафтогазу" у цій масштабній угоді виступила компанія Rothschild & Co.

Rothschild & Co – фінансова компанія, яка належить династії банкірів Ротшильдів. Вона спеціалізується на стратегічному консалтингу, управлінні капіталом та реструктуризації великих боргів. Компанія вже багато років є ключовим фінансовим радником уряду України та найбільших державних підприємств у переговорах із західними кредиторами.

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Раніше "Нафтогаз" завершив реструктуризацію цих двох випусків єврооблігацій на загальну суму близько 1,2 млрд євро. Тоді рішення відтермінувати виплати підтримали понад 90% власників цінних паперів.

Нагадаємо, у червні "Нафтогаз" досяг попередніх домовленостей зі спеціальним комітетом власників двох серій єврооблігацій щодо реструктуризації боргових зобов'язань на загальну суму близько 1,2 млрд євро.

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