"Нафтогаз" завершив реструктуризацію єврооблігацій на майже 1,2 мільярди євро

Група "Нафтогаз" завершила реструктуризацію двох випусків єврооблігацій загальним обсягом близько 1,2 млрд євро.

Відповідне рішення підтримали понад 90% власників облігацій кожної із серій, повідомляє пресслужба компанії.

Реструктуризація охопила непогашені облігації в євро та доларах США, випущені Нафтогазом через Kondor Finance plc.

Процес відбувався у два етапи:

Спочатку компанія досягла домовленостей зі спеціально сформованою групою міжнародних інвесторів (ad hoc group). Потім було отримано згоду всіх власників облігацій у межах процедури consent solicitation.

За підсумками реструктуризації термін погашення єврооблігацій продовжено до 2032 року, а доларових облігацій ‒ до 2033 року.

"Реструктуризація єврооблігацій дає нам більше можливостей спрямовувати додаткові ресурси на відновлення інфраструктури після російським атак, яких лише цього року було близько 250, та підготовку до опалювального сезону", ‒ зазначив CEO Групи "Нафтогаз" Сергій Корецький.

За його словами, реструктуризація стала одним із ключових заходів для зміцнення фінансової стійкості "Нафтогазу" в умовах повномасштабної війни та постійних атак на енергетичну інфраструктуру України.

Компанія й надалі виконує свої зобов'язання перед державою та споживачами, водночас готуючись до наступного опалювального сезону.

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Нагадаємо, у червні "Нафтогаз" досяг попередніх домовленостей зі спеціальним комітетом власників двох серій єврооблігацій щодо реструктуризації боргових зобов'язань на загальну суму близько 1,2 млрд євро.

Як повідомлялося, протягом 2025 року Росія здійснила близько 24 комбінованих атак на об'єкти "Нафтогазу", застосувавши понад 2 тис. ракет і безпілотників. Унаслідок цих ударів компанія втратила значну частину газовидобувних потужностей, через що минулого року була змушена збільшити імпорт газу до 6 млрд кубометрів.

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