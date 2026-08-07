Россияне массированно атаковали объекты "Укрнафты": повреждено 7 объектов, - "Нафтогаз"
Российские войска подвергли массированной атаке объекты компании "Укрнафта", входящей в Группу "Нафтогаз".
Об этом сообщили в "Нафтогазе", передает Цензор.НЕТ.
Самый массированный обстрел объектов "Укрнафты"
Как отмечается, ночью враг нанес удары сразу по 7 объектам, обеспечивающим добычу нефти и газа на востоке страны.
Было разрушено критически важное для работы компании оборудование, что привело к остановке ряда объектов и потере значительных объемов добычи.
"Россия систематически атакует украинскую нефте- и газодобычу, чтобы нанести максимальный ущерб нашей инфраструктуре в преддверии зимы. Сегодня ночью произошел самый массированный обстрел объектов "Укрнафты" за последнее время. К счастью, пострадавших нет", — отметил и.о. председателя правления "Нафтогаза" Сергей Федоренко.
Предыдущие атаки
Кроме того, за прошедшие сутки враг атаковал 4 АЗК UKRNAFTA в Запорожской и Днепропетровской областях. Клиенты и сотрудники не пострадали.
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