Россияне массированно атаковали объекты "Укрнафты": повреждено 7 объектов, - "Нафтогаз"

Российские войска подвергли массированной атаке объекты компании "Укрнафта", входящей в Группу "Нафтогаз".

Об этом сообщили в "Нафтогазе", передает Цензор.НЕТ.

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Самый массированный обстрел объектов "Укрнафты"

Как отмечается, ночью враг нанес удары сразу по 7 объектам, обеспечивающим добычу нефти и газа на востоке страны.

Было разрушено критически важное для работы компании оборудование, что привело к остановке ряда объектов и потере значительных объемов добычи.

"Россия систематически атакует украинскую нефте- и газодобычу, чтобы нанести максимальный ущерб нашей инфраструктуре в преддверии зимы. Сегодня ночью произошел самый массированный обстрел объектов "Укрнафты" за последнее время. К счастью, пострадавших нет", — отметил и.о. председателя правления "Нафтогаза" Сергей Федоренко.

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Предыдущие атаки

Кроме того, за прошедшие сутки враг атаковал 4 АЗК UKRNAFTA в Запорожской и Днепропетровской областях. Клиенты и сотрудники не пострадали.

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