Росіяни масовано атакували об’єкти "Укрнафти": пошкоджено 7 активів, - "Нафтогаз"

Російські війська масовано атакували обʼєкти "Укрнафти", що входить до Групи "Нафтогаз".

Про це повідомили в "Нафтогазі", передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Наймасованіший обстріл об’єктів "Укрнафти"

Як зазначається, вночі ворог завдав ударів одразу по 7 активах, які забезпечують видобуток нафти та газу на сході країни.

Зруйновано критично важливе для роботи компанії обладнання, що призвело до зупинки низки обʼєктів і втрати суттєвих обсягів видобутку.

"росія системно атакує український нафто- та газовидобуток, щоб завдати максимальної шкоди нашій інфраструктурі напередодні зими. Сьогодні вночі відбувся наймасованіший обстріл об’єктів "Укрнафти" за останній час. На щастя, постраждалих немає", - зазначив в.о. голови правління "Нафтогазу" Сергій Федоренко.

Також читайте: Росія з початку року зруйнувала 37 заправок групи "Нафтогаз"

Попередні атаки

Крім того, за минулу добу ворог атакував 4 АЗК UKRNAFTA на Запоріжжі та Дніпропетровщині. Клієнти та працівники не постраждали.

Також читайте: РФ три дні поспіль атакує газовидобуток "Нафтогазу" на Харківщині