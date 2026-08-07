Росіяни масовано атакували об’єкти "Укрнафти": пошкоджено 7 активів, - "Нафтогаз"
Російські війська масовано атакували обʼєкти "Укрнафти", що входить до Групи "Нафтогаз".
Про це повідомили в "Нафтогазі", передає Цензор.НЕТ.
Наймасованіший обстріл об’єктів "Укрнафти"
Як зазначається, вночі ворог завдав ударів одразу по 7 активах, які забезпечують видобуток нафти та газу на сході країни.
Зруйновано критично важливе для роботи компанії обладнання, що призвело до зупинки низки обʼєктів і втрати суттєвих обсягів видобутку.
"росія системно атакує український нафто- та газовидобуток, щоб завдати максимальної шкоди нашій інфраструктурі напередодні зими. Сьогодні вночі відбувся наймасованіший обстріл об’єктів "Укрнафти" за останній час. На щастя, постраждалих немає", - зазначив в.о. голови правління "Нафтогазу" Сергій Федоренко.
Попередні атаки
Крім того, за минулу добу ворог атакував 4 АЗК UKRNAFTA на Запоріжжі та Дніпропетровщині. Клієнти та працівники не постраждали.
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