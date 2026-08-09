РФ третій день поспіль масовано атакує об’єкти "Нафтогазу" по всій країні
Російські війська завдали масованого удару по активах Групи "Нафтогаз" на сході, заході та в центральній частині України.
Про це повідомили в "Нафтогазі", передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, ворог продовжує завдавати масованих ударів по різних підприємствах, які входять до Групи "Нафтогаз".
Удар по видобувних активах "Укрнафти"
Зокрема, в ніч на 9 серпня масованого обстрілу зазнали видобувні активи "Укрнафти", а також буровий майданчик компанії.
Проти видобувної інфраструктури ворог застосував десятки ударних дронів. На місці - суттєві руйнування, частину обладнання виведено з ладу. Роботу активу зупинено.
Завдяки вжитим заходам безпеки працівники атакованих об’єктів не постраждали.
Попередні обстріли
- Так, 7 та 8 серпня під атакою ворожих дронів опинилися сім автозаправних комплексів мережі UKRNAFTA у Дніпропетровській, Запорізькій та Миколаївській областях.
На жаль, унаслідок одного з російських ударів постраждав працівник АЗК. Наразі він перебуває в лікарні та отримує всю необхідну допомогу.
- Крім того, 8 серпня ворог атакував реактивними дронами виробничі об’єкти "Нафтогазу" в центральній частині країни. На момент удару персонал перебував в укритті. Атакований об’єкт зазнав серйозних руйнувань.
"За останні дні інтенсивність ворожих атак по нафтогазовій інфраструктурі суттєво зросла. Очевидно, що мета ворога - завдати максимальної шкоди українському видобутку та іншій критичній інфраструктурі, щоб унеможливити підготовку до опалювального сезону. Наш пріоритет - зберегти життя людей та продовжити працювати, навіть у таких важких обставинах", - наголосив в.о. голови правління "Нафтогазу" Сергій Федоренко.
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