РФ третій день поспіль масовано атакує об’єкти "Нафтогазу" по всій країні

Російські війська завдали масованого удару по активах Групи "Нафтогаз" на сході, заході та в центральній частині України.

Про це повідомили в "Нафтогазі", передає Цензор.НЕТ.

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Як зазначається, ворог продовжує завдавати масованих ударів по різних підприємствах, які входять до Групи "Нафтогаз".

Удар по видобувних активах "Укрнафти"

Зокрема, в ніч на 9 серпня масованого обстрілу зазнали видобувні активи "Укрнафти", а також буровий майданчик компанії.

Проти видобувної інфраструктури ворог застосував десятки ударних дронів. На місці - суттєві руйнування, частину обладнання виведено з ладу. Роботу активу зупинено.

Завдяки вжитим заходам безпеки працівники атакованих об’єктів не постраждали.

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Попередні обстріли

Так, 7 та 8 серпня під атакою ворожих дронів опинилися сім автозаправних комплексів мережі UKRNAFTA у Дніпропетровській, Запорізькій та Миколаївській областях.

На жаль, унаслідок одного з російських ударів постраждав працівник АЗК. Наразі він перебуває в лікарні та отримує всю необхідну допомогу.

Крім того, 8 серпня ворог атакував реактивними дронами виробничі об’єкти "Нафтогазу" в центральній частині країни. На момент удару персонал перебував в укритті. Атакований об’єкт зазнав серйозних руйнувань.

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"За останні дні інтенсивність ворожих атак по нафтогазовій інфраструктурі суттєво зросла. Очевидно, що мета ворога - завдати максимальної шкоди українському видобутку та іншій критичній інфраструктурі, щоб унеможливити підготовку до опалювального сезону. Наш пріоритет - зберегти життя людей та продовжити працювати, навіть у таких важких обставинах", - наголосив в.о. голови правління "Нафтогазу" Сергій Федоренко.