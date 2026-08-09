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Новини Обстріл енергетичної і газової інфраструктури
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РФ третій день поспіль масовано атакує об’єкти "Нафтогазу" по всій країні

Атаки РФ на об’єкти "Нафтогазу"

Російські війська завдали масованого удару по активах Групи "Нафтогаз" на сході, заході та в центральній частині України.

Про це повідомили в "Нафтогазі", передає Цензор.НЕТ.

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Як зазначається, ворог продовжує завдавати масованих ударів по різних підприємствах, які входять до Групи "Нафтогаз".

Удар по видобувних активах "Укрнафти"

Зокрема, в ніч на 9 серпня масованого обстрілу зазнали видобувні активи "Укрнафти", а також буровий майданчик компанії.

Проти видобувної інфраструктури ворог застосував десятки ударних дронів. На місці - суттєві руйнування, частину обладнання виведено з ладу. Роботу активу зупинено.

Завдяки вжитим заходам безпеки працівники атакованих об’єктів не постраждали.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни масовано атакували об’єкти "Укрнафти": пошкоджено 7 активів, - "Нафтогаз"

Попередні обстріли

  • Так, 7 та 8 серпня під атакою ворожих дронів опинилися сім автозаправних комплексів мережі UKRNAFTA у Дніпропетровській, Запорізькій та Миколаївській областях.

На жаль, унаслідок одного з російських ударів постраждав працівник АЗК. Наразі він перебуває в лікарні та отримує всю необхідну допомогу.

  • Крім того, 8 серпня ворог атакував реактивними дронами виробничі об’єкти "Нафтогазу" в центральній частині країни. На момент удару персонал перебував в укритті. Атакований об’єкт зазнав серйозних руйнувань.

Читайте: РФ три дні поспіль атакує газовидобуток "Нафтогазу" на Харківщині

"За останні дні інтенсивність ворожих атак по нафтогазовій інфраструктурі суттєво зросла. Очевидно, що мета ворога - завдати максимальної шкоди українському видобутку та іншій критичній інфраструктурі, щоб унеможливити підготовку до опалювального сезону. Наш пріоритет - зберегти життя людей та продовжити працювати, навіть у таких важких обставинах", - наголосив в.о. голови правління "Нафтогазу" Сергій Федоренко.

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Нафтогаз (1455) обстріл (36092) Укрнафта (198)
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Топ коментарі
+20
Це все дрібниці, головне, що наш улюблений лідер нації задоволений результатами 40-денного примушування кацапів до миру! Тримаймо стрій і гуртуємось навколо могутньої постаті цього титану духу і геніального очільника людства в цей важкий час!
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09.08.2026 16:41 Відповісти
+18
То мабуть російське ІПСО, бо президент об'явив, що то ми 40 діб будемо примушувати кцапів до миру. А Найвеличніший стратєг із Сербії вже повернувся?
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09.08.2026 16:41 Відповісти
+12
нну миж теж 40 днів вже щось там в кацапстані атакуємо
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09.08.2026 16:40 Відповісти

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