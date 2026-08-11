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Новини Обстріл енергетичної і газової інфраструктури
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Ворог атакував енергетичну інфраструктуру на Полтавщині: зупинено роботу об’єкту газовидобутку

атака на об’єкт газовидобутку

Сьогодні, 11 серпня, російські війська атакували енергетичну інфраструктуру ДТЕК "Нафтогаз". Внаслідок атаки робота об'єкту газовидобутку зупинена.

Про це повідомили у ДТЕК, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Сьогодні ворог знову атакував енергетичну інфраструктуру ДТЕК Нафтогаз. Внаслідок атаки робота об'єкту газовидобутку на Полтавщині зупинена", - йдеться у повідомленні. 

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Що передувало

Нагадаємо, що 9 серпня російські війська завдали масованого удару по активах Групи "Нафтогаз" на сході, заході та в центральній частині України.

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Автор: 

Нафтогаз (1455) росія (47320) атака (1918) Полтавська область (1353)
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