Ворог атакував енергетичну інфраструктуру на Полтавщині: зупинено роботу об’єкту газовидобутку
Сьогодні, 11 серпня, російські війська атакували енергетичну інфраструктуру ДТЕК "Нафтогаз". Внаслідок атаки робота об'єкту газовидобутку зупинена.
Про це повідомили у ДТЕК, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
"Сьогодні ворог знову атакував енергетичну інфраструктуру ДТЕК Нафтогаз. Внаслідок атаки робота об'єкту газовидобутку на Полтавщині зупинена", - йдеться у повідомленні.
Що передувало
Нагадаємо, що 9 серпня російські війська завдали масованого удару по активах Групи "Нафтогаз" на сході, заході та в центральній частині України.
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