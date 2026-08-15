РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13662 посетителя онлайн
Новости Фото Обстрелы Харьковщина Атака беспилотников на Полтавщину
850 1

РФ нанесла удары по Харьковщине и Полтавщине: ранены люди, повреждены дома и предприятия. ФОТО

Россияне нанесли удары по Харьковской и Полтавской областям. В результате атак есть пострадавшие и многочисленные повреждения гражданских объектов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

За прошедшие сутки российские войска нанесли удары по Харькову и 19 населенным пунктам Харьковской области. В результате атак пострадали шесть человек, сообщил глава ОГА Олег Синегубов.

В Лозовой взрывные ранения получили мужчины в возрасте 33 и 34 лет. Еще двое местных жителей — 40-летняя женщина и 48-летний мужчина — перенесли острую стрессовую реакцию.

В селе Пески-Радьковские Боровской громады ранен 60-летний мужчина. В Харькове 33-летний мужчина перенес острую реакцию на стресс.

В результате российских ударов повреждены многоэтажные дома и объекты гражданской инфраструктуры:

  • В Харькове в результате обстрелов повреждены 10 многоквартирных домов.
  • В Богодуховском районе повреждены два складских помещения, 50 тонн зерна и зерноочистительная машина в Мурафе. Также повреждены частные дома, хозяйственные постройки и церковь в Карасовке, а в Золочеве — два автомобиля.
  • В Купянском районе поврежден частный дом в Великом Бурлуке.
  • В Изюмском районе поврежден детский сад в Балаклее, частный дом в Комаровке, а также ферма и элеватор в Бугаевке. В результате атаки пострадал скот.
  • В Харьковском районе поврежден торговый центр в Малой Даниловке и частный дом в Русских Тишках.
  • В Лозовском районе повреждены складское здание в Близнюках, хозяйственное сооружение в Лозовой, два автомобиля в селе Батюшки, частный дом в Веселом и поле с пшеницей в Орильце.
  • В Чугуевском районе поврежден автомобиль в Шестаковом, а также два здания и два хозяйственных сооружения в Водяховке.

Удары по Харьковской области
Удары по Харьковской области

Полтавская область подверглась атаке российских дронов: повреждены дома, есть пострадавшие

В ночь на 15 августа российские войска в очередной раз атаковали Полтавскую область беспилотниками, сообщил глава ОГА Виталий Дякивнич.

В Миргородском районе зафиксировано попадание российского беспилотника в промышленное предприятие.

Еще один БПЛА попал на территорию частного домовладения.

Атака дронов ночью 15 августа

В результате атаки повреждены крыши и окна двух жилых домов.

Двое человек получили травмы. Пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Последствия удара РФ по промышленному предприятию в Полтавской области: пожар уже ликвидирован. ФОТОрепортаж

Автор: 

обстрел (34865) Полтавская область (1508) Харьковская область (3067)
Поделиться:
Подытожить:

Загрузка...

 
 