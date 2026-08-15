РФ нанесла удары по Харьковщине и Полтавщине: ранены люди, повреждены дома и предприятия. ФОТО
Россияне нанесли удары по Харьковской и Полтавской областям. В результате атак есть пострадавшие и многочисленные повреждения гражданских объектов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
За прошедшие сутки российские войска нанесли удары по Харькову и 19 населенным пунктам Харьковской области. В результате атак пострадали шесть человек, сообщил глава ОГА Олег Синегубов.
В Лозовой взрывные ранения получили мужчины в возрасте 33 и 34 лет. Еще двое местных жителей — 40-летняя женщина и 48-летний мужчина — перенесли острую стрессовую реакцию.
В селе Пески-Радьковские Боровской громады ранен 60-летний мужчина. В Харькове 33-летний мужчина перенес острую реакцию на стресс.
В результате российских ударов повреждены многоэтажные дома и объекты гражданской инфраструктуры:
- В Харькове в результате обстрелов повреждены 10 многоквартирных домов.
- В Богодуховском районе повреждены два складских помещения, 50 тонн зерна и зерноочистительная машина в Мурафе. Также повреждены частные дома, хозяйственные постройки и церковь в Карасовке, а в Золочеве — два автомобиля.
- В Купянском районе поврежден частный дом в Великом Бурлуке.
- В Изюмском районе поврежден детский сад в Балаклее, частный дом в Комаровке, а также ферма и элеватор в Бугаевке. В результате атаки пострадал скот.
- В Харьковском районе поврежден торговый центр в Малой Даниловке и частный дом в Русских Тишках.
- В Лозовском районе повреждены складское здание в Близнюках, хозяйственное сооружение в Лозовой, два автомобиля в селе Батюшки, частный дом в Веселом и поле с пшеницей в Орильце.
- В Чугуевском районе поврежден автомобиль в Шестаковом, а также два здания и два хозяйственных сооружения в Водяховке.
Полтавская область подверглась атаке российских дронов: повреждены дома, есть пострадавшие
В ночь на 15 августа российские войска в очередной раз атаковали Полтавскую область беспилотниками, сообщил глава ОГА Виталий Дякивнич.
В Миргородском районе зафиксировано попадание российского беспилотника в промышленное предприятие.
Еще один БПЛА попал на территорию частного домовладения.
В результате атаки повреждены крыши и окна двух жилых домов.
Двое человек получили травмы. Пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь.
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