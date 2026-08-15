РФ нанесла удары по Харьковщине и Полтавщине: ранены люди, повреждены дома и предприятия. ФОТО

Россияне нанесли удары по Харьковской и Полтавской областям. В результате атак есть пострадавшие и многочисленные повреждения гражданских объектов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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За прошедшие сутки российские войска нанесли удары по Харькову и 19 населенным пунктам Харьковской области. В результате атак пострадали шесть человек, сообщил глава ОГА Олег Синегубов.

В Лозовой взрывные ранения получили мужчины в возрасте 33 и 34 лет. Еще двое местных жителей — 40-летняя женщина и 48-летний мужчина — перенесли острую стрессовую реакцию.

В селе Пески-Радьковские Боровской громады ранен 60-летний мужчина. В Харькове 33-летний мужчина перенес острую реакцию на стресс.

В результате российских ударов повреждены многоэтажные дома и объекты гражданской инфраструктуры:

В Харькове в результате обстрелов повреждены 10 многоквартирных домов.

В Богодуховском районе повреждены два складских помещения, 50 тонн зерна и зерноочистительная машина в Мурафе. Также повреждены частные дома, хозяйственные постройки и церковь в Карасовке, а в Золочеве — два автомобиля.

В Купянском районе поврежден частный дом в Великом Бурлуке.

В Изюмском районе поврежден детский сад в Балаклее, частный дом в Комаровке, а также ферма и элеватор в Бугаевке. В результате атаки пострадал скот.

В Харьковском районе поврежден торговый центр в Малой Даниловке и частный дом в Русских Тишках.

В Лозовском районе повреждены складское здание в Близнюках, хозяйственное сооружение в Лозовой, два автомобиля в селе Батюшки, частный дом в Веселом и поле с пшеницей в Орильце.

В Чугуевском районе поврежден автомобиль в Шестаковом, а также два здания и два хозяйственных сооружения в Водяховке.





Полтавская область подверглась атаке российских дронов: повреждены дома, есть пострадавшие

В ночь на 15 августа российские войска в очередной раз атаковали Полтавскую область беспилотниками, сообщил глава ОГА Виталий Дякивнич.

В Миргородском районе зафиксировано попадание российского беспилотника в промышленное предприятие.

Еще один БПЛА попал на территорию частного домовладения.

В результате атаки повреждены крыши и окна двух жилых домов.

Двое человек получили травмы. Пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь.

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