РФ била дронами, КАБами и артиллерией по Сумщине и Харьковщине: есть погибшие и раненые. ФОТОрепортаж
Россия атаковала приграничные районы Сумской и Харьковской областей. Повреждены дома, автомобили и гражданская инфраструктура; есть погибшие, пострадавшие и пожары.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ
Сумская область
Подробнее о ситуации с безопасностью в Сумской области по состоянию на утро 16 августа рассказали в ОГА.
Пострадавшие и жертвы
- В Сумской громаде в результате попадания вражеского дрона в автомобиль погиб 59-летний мужчина, ранения и травмы получила 50-летняя женщина.
- В Великописаревской громаде в результате удара вражеского дрона погиб 51-летний мужчина.
- В Середино-Будской громаде в результате удара вражеского БПЛА ранения получила 71-летняя женщина.
Разрушения
В течение суток, с утра 15 августа до утра 16 августа 2026 года, российские войска совершили почти 60 обстрелов по 26 населенным пунктам в 17 территориальных громадах области.
Враг применял минометы, артиллерию, РСЗО, FPV-дроны, БПЛА, управляемые авиационные бомбы по территории Сумской области.
Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры, частные жилые дома, автомобили, микроавтобус
Харьковская область
"За прошедшие сутки вражеским ударам подверглись 18 населенных пунктов Харьковской области. В результате обстрелов пострадали 4 человека", — сообщили в ОГА.
Пострадавшие
- в с. Шевченково ранения получили мужчины 50 и 65 лет;
- в с. Сподобовка Шевченковской громады ранен 61-летний мужчина;
- в с. Аркадиевка Шевченковской громады получил ранения 51-летний мужчина.
Разрушения
- Враг активно применял в Харьковской области различные виды вооружения: 1 ракета; 6 КАБ; 12 БПЛА типа "Герань-2"; 1 БПЛА типа "Ланцет"; 1 БПЛА типа "Молния"; 5 FPV-дронов; 45 БПЛА (тип устанавливается).
Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:
- в Богодуховском районе повреждены медицинское учреждение, частный дом (п. Золочев), 2 автомобиля (с. Писаревка);
- в Купянском районе повреждены складское здание (с. Верхнезорянское), 2 автомобиля (с. Шевченково, с. Аркадиевка), 2 частных дома (с. Сподобивка), многоквартирный дом (с. Приколотное);
- в Изюмском районе повреждены 2 частных дома (с. Пимоновка);
- в Харьковском районе повреждены складское здание (п. Березовское), частный дом (с. Русская Лозовая), частный дом, гараж (п. Прилесное);
- в Лозовском районе повреждены магазин, здание почты (с. Орилька);
- в Чугуевском районе повреждены 5 хозяйственных построек, ангар, автомобиль, трактор (с. Пятницкое).
Транзитный эвакуационный пункт в Лозовой за сутки принял 260 человек.
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