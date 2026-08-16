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РФ била дронами, КАБами и артиллерией по Сумщине и Харьковщине: есть погибшие и раненые. ФОТОрепортаж

Россия атаковала приграничные районы Сумской и Харьковской областей. Повреждены дома, автомобили и гражданская инфраструктура; есть погибшие, пострадавшие и пожары.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ

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Сумская область

Подробнее о ситуации с безопасностью в Сумской области по состоянию на утро 16 августа рассказали в ОГА.

Пострадавшие и жертвы

  • В Сумской громаде в результате попадания вражеского дрона в автомобиль погиб 59-летний мужчина, ранения и травмы получила 50-летняя женщина.
  • В Великописаревской громаде в результате удара вражеского дрона погиб 51-летний мужчина.
  • В Середино-Будской громаде в результате удара вражеского БПЛА ранения получила 71-летняя женщина.

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Разрушения

В течение суток, с утра 15 августа до утра 16 августа 2026 года, российские войска совершили почти 60 обстрелов по 26 населенным пунктам в 17 территориальных громадах области.

Враг применял минометы, артиллерию, РСЗО, FPV-дроны, БПЛА, управляемые авиационные бомбы по территории Сумской области.

Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры, частные жилые дома, автомобили, микроавтобус

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Харьковская область

"За прошедшие сутки вражеским ударам подверглись 18 населенных пунктов Харьковской области. В результате обстрелов пострадали 4 человека", — сообщили в ОГА.

Пострадавшие

  •  в с. Шевченково ранения получили мужчины 50 и 65 лет;
  • в с. Сподобовка Шевченковской громады ранен 61-летний мужчина;
  • в с. Аркадиевка Шевченковской громады получил ранения 51-летний мужчина.

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Разрушения

  • Враг активно применял в Харьковской области различные виды вооружения: 1 ракета; 6 КАБ; 12 БПЛА типа "Герань-2"; 1 БПЛА типа "Ланцет"; 1 БПЛА типа "Молния"; 5 FPV-дронов; 45 БПЛА (тип устанавливается).

    Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:
  • в Богодуховском районе повреждены медицинское учреждение, частный дом (п. Золочев), 2 автомобиля (с. Писаревка);
  • в Купянском районе повреждены складское здание (с. Верхнезорянское), 2 автомобиля (с. Шевченково, с. Аркадиевка), 2 частных дома (с. Сподобивка), многоквартирный дом (с. Приколотное);
  • в Изюмском районе повреждены 2 частных дома (с. Пимоновка);
  • в Харьковском районе повреждены складское здание (п. Березовское), частный дом (с. Русская Лозовая), частный дом, гараж (п. Прилесное);
  • в Лозовском районе повреждены магазин, здание почты (с. Орилька);
  • в Чугуевском районе повреждены 5 хозяйственных построек, ангар, автомобиль, трактор (с. Пятницкое).

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Транзитный эвакуационный пункт в Лозовой за сутки принял 260 человек.

Россия наносила удары дронами, КАБами и артиллерией по Сумской и Харьковской областям: есть погибшие и раненые
Россия наносила удары дронами, КАБами и артиллерией по Сумской и Харьковской областям: есть погибшие и раненые
Россия наносила удары дронами, КАБами и артиллерией по Сумской и Харьковской областям: есть погибшие и раненые
Россия наносила удары дронами, КАБами и артиллерией по Сумской и Харьковской областям: есть погибшие и раненые

Автор: 

Сумская область (4475) Харьковская область (3069)
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