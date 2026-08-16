На Сумщине 8-летний мальчик принес домой взрывоопасный предмет, который взорвался

14 августа в Конотопской громаде Сумской области произошел взрыв взрывоопасного предмета, в результате которого пострадали 8-летний мальчик и его мать.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Главного управления ГСЧС Украины в Сумской области.

По предварительным данным, ребенок нашел опасный предмет, принес его домой и привел в действие. После этого произошел взрыв, в результате которого получили травмы мальчик и его мать.

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Ребенок нашел опасный предмет

Обстоятельства происшествия в настоящее время устанавливают специалисты.

В ГСЧС подчеркивают, что подозрительные предметы нельзя трогать, поднимать или переносить. Также запрещено пытаться самостоятельно разобрать или обезвредить опасную находку.

"По предварительным данным, 8-летний мальчик нашел взрывоопасный предмет, принес его домой и привел в действие. Пострадали мать и ребенок", — отметили спасатели.

Спасатели призвали беседовать с детьми

В случае обнаружения подозрительного предмета необходимо отойти на безопасное расстояние, предупредить других людей об опасности и сообщить в экстренные службы.

В ГСЧС отдельно призывают родителей объяснять детям правила минной безопасности. Незнакомые предметы, найденные на улице, в лесополосе, на поле или вблизи разрушенных зданий, могут представлять смертельную опасность.

"Родители, обязательно разговаривайте с детьми о минной безопасности. Незнакомый предмет может быть смертельно опасен. Берегите себя и своих близких", — призвали спасатели.

В случае обнаружения опасного предмета необходимо немедленно сообщить в экстренные службы по номерам 101 или 102.

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