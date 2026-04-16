Рух транспорту по греблі Печенізького водосховища призупинили

На Харківщині тимчасово призупинили рух автотранспорту по греблі Печенізького водосховища.

Про це в телеефірі розповів начальник Головного управління Нацполіції в Харківській області Петро Токар, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Укрінформ".

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Рух призупинено

"На місці було зафіксовано, що удари прийшлися по прилеглій до гідроспоруди території з частковим пошкодженням дорожнього покриття. Зараз рух по цій гідроспоруді тимчасово призупинений, ми пропускаємо тільки спеціальний транспорт. Гідроспоруда потребує огляду профільними фахівцями",- сказав Токар.

Наразі люди вимушені їздити іншими маршрутами, зокрема щоб дістатися Великобурлуцької громади Куп’янського району.

"До атак росіян ця дорога значно дозволяла скоротити шлях до Великобурлуцької громади. Після ударів дещо логістичні маршрути змінилися, люди їдуть в об'їзд", - розповів Токар.

Він нагадав, що росіяни не вперше атакують греблю, зокрема вже двічі від початку року і до квітня. А в минулому році, били п’ять разів.

"Імовірно, з ціллю спричинити неконтрольований витік води", - сказав правоохоронець.

За його словами, вибухотехніки дослідили уламки і з’ясували, що квітневого удару 14 квітня ворог застосував уніфікований міжвидовий планерувальний боєприпас - УМПБ-5.

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Що передувало?

Нагадаємо, глава ОВА Синєгубов заявив, що росіяни вдарили КАБами по Печенізькій дамбі.

У 16-му армійському корпусі заявляли, що дамба Печенізького водосховища на Харківщині, попри удари КАБами, залишилася неушкодженою.

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