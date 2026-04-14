Росіяни не влучили КАБами у Печенізьку дамбу, її не пошкоджено, - 16-й армійський корпус ЗСУ. ВIДЕО
Дамба Печенізького водосховища на Харківщині, попри удари КАБами, залишилася неушкодженою.
Про це повідомив 16-й армійський корпус ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
У корпусі оприлюднили відео удару, яке ширять російські військові.
За даними військових, росіяни 6 КАБів: чотири з них влучили в землю поблизу гідротехнічних споруд, ще дві - у воду.
"Вибір часу для атаки демонструє особливий цинізм окупантів. Противник намагається скористатися моментом, коли внаслідок весняного водопілля у водосховищі накопичено максимальний об'єм води. Руйнування дамби саме зараз, у період "великої води", мало б призвести до катастрофічних наслідків для громад нижче за течією, спричинивши масштабне затоплення та екологічне лихо", - йдеться в повідомленні.
Фейки РФ
Водночас росіяни почали поширювати фейки про пошкодження дамби та нібито аварійний скид води у соцмережах.
Стан дамби
За даними 16 корпусу ЗСУ, дамбу не пошкоджено.
"Скид води відбувається у плановому контрольованому режимі.
Ситуація повністю моніториться. Враховуючи досвід попередніх підступних атак, заздалегідь розроблені плани швидкого реагування на будь-які форс-мажорні обставини", - додали там.
Що передувало?
- Нагадаємо, глава ОВА Синєгубов заявив, що росіяни вдарили КАБами по Печенізькій дамбі.
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