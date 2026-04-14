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Новини Обстріли Харківщини Удар по Печенізькій дамбі
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Росіяни не влучили КАБами у Печенізьку дамбу, її не пошкоджено, - 16-й армійський корпус ЗСУ. ВIДЕО

Дамба Печенізького водосховища на Харківщині, попри удари КАБами, залишилася неушкодженою.

Про це повідомив 16-й армійський корпус ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

У корпусі оприлюднили відео удару, яке ширять російські військові.

За даними військових, росіяни 6 КАБів: чотири з них влучили в землю поблизу гідротехнічних споруд, ще дві - у воду.

"Вибір часу для атаки демонструє особливий цинізм окупантів. Противник намагається скористатися моментом, коли внаслідок весняного водопілля у водосховищі накопичено максимальний об'єм води. Руйнування дамби саме зараз, у період "великої води", мало б призвести до катастрофічних наслідків для громад нижче за течією, спричинивши масштабне затоплення та екологічне лихо", - йдеться в повідомленні.

Фейки РФ

Водночас росіяни почали поширювати фейки про пошкодження дамби та нібито аварійний скид води у соцмережах.

Читайте: У Харкові зафіксовано удари дронами: є постраждалі

Стан дамби

За даними 16 корпусу ЗСУ, дамбу не пошкоджено.

"Скид води відбувається у плановому контрольованому режимі.

Ситуація повністю моніториться. Враховуючи досвід попередніх підступних атак, заздалегідь розроблені плани швидкого реагування на будь-які форс-мажорні обставини", - додали там.

Що передувало?

Також дивіться: Спроба прориву групи рашистів до лінії зіткнення провалилась: пілоти "Фурії" ліквідували двох окупантів. ВIДЕО

Автор: 

обстріл (35213) Харківська область (3016) Чугуївський район (422) Печеніги (16) 16 армійський корпус (6)
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Топ коментарі
+14
Добре що показали, кацапи точно не промахнуться.
Ідіоти.
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14.04.2026 17:29 Відповісти
+14
Так кацапи продовжать. І що? І надалі "моніторити ситуацію"? Кацапські носії КАБів збивати немає як, судячи з усього. До речі,а де наші обіцяні в 2023 році вітчизняні КАБи, члєнограй?
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14.04.2026 17:30 Відповісти
+9
Може спробуєте читати щось далі заголовка? "У корпусі оприлюднили відео удару, яке ширять російські військові."
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14.04.2026 17:59 Відповісти

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