Новости Обстрелы Харьковщина Удар по Печенежской дамбе
1 051 8

Россияне не попали КАБами в Печенежскую дамбу, она не повреждена, - 16-й армейский корпус ВСУ. ВИДЕО

Дамба Печенежского водохранилища в Харьковской области, несмотря на удары КАБами, осталась неповреждённой.

Об этом сообщил 16-й армейский корпус ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Что известно?

В корпусе обнародовали видео удара, которое распространяют российские военные.

По данным военных, россияне запустили 6 КАБ: четыре из них попали в землю вблизи гидротехнических сооружений, еще две — в воду.

"Выбор времени для атаки демонстрирует особый цинизм оккупантов. Противник пытается воспользоваться моментом, когда в результате весеннего паводка в водохранилище накопился максимальный объем воды. Разрушение дамбы именно сейчас, в период "половодья", привело бы к катастрофическим последствиям для населенных пунктов ниже по течению, вызвав масштабное затопление и экологическую катастрофу", — говорится в сообщении.

Фейки РФ

В то же время россияне начали распространять в соцсетях фейки о повреждении дамбы и якобы аварийном сбросе воды.

Читайте: В Харькове зафиксированы удары дронов: есть пострадавшие

Состояние дамбы

По данным 16 корпуса ВСУ, дамба не повреждена.

"Сброс воды происходит в плановом контролируемом режиме.

Ситуация полностью контролируется. Учитывая опыт предыдущих коварных атак, заранее разработаны планы быстрого реагирования на любые форс-мажорные обстоятельства", — добавили там.

Что предшествовало?

Смотрите также: Попытка прорыва группы рашистов к линии соприкосновения провалилась: пилоты "Фурии" ликвидировали двух оккупантов. ВИДЕО

обстрел Харьковская область Чугуевский район Печенеги 16 армейский корпус
Добре що показали, кацапи точно не промахнуться.
Ідіоти.
14.04.2026 17:29 Ответить
Може спробуєте читати щось далі заголовка? "У корпусі оприлюднили відео удару, яке ширять російські військові."
14.04.2026 17:59 Ответить
Так кацапи продовжать. І що? І надалі "моніторити ситуацію"? Кацапські носії КАБів збивати немає як, судячи з усього. До речі,а де наші обіцяні в 2023 році вітчизняні КАБи, члєнограй?
14.04.2026 17:30 Ответить
Кацапне отправили видео для корректировки?
14.04.2026 17:31 Ответить
Та начебто відео кацапське. І тут їм ніщо не завадить "павтаріть", нажаль.
Протидії КАБам просто фізично немає
14.04.2026 17:42 Ответить
Наші дії? Де попереджувальний удар по їхній дамбі???
14.04.2026 17:47 Ответить
Для чого показувати? Нехай кацапня думають, що попали...
14.04.2026 17:48 Ответить
Щоб пошкодити дамбу це якраз дуже точні попадання. Але потужність застосованих бомб занадто мала. Швидше хотіли зруйнувати дорогу.
14.04.2026 17:58 Ответить
 
 