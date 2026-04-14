Россияне не попали КАБами в Печенежскую дамбу, она не повреждена, - 16-й армейский корпус ВСУ. ВИДЕО
Дамба Печенежского водохранилища в Харьковской области, несмотря на удары КАБами, осталась неповреждённой.
Об этом сообщил 16-й армейский корпус ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
В корпусе обнародовали видео удара, которое распространяют российские военные.
По данным военных, россияне запустили 6 КАБ: четыре из них попали в землю вблизи гидротехнических сооружений, еще две — в воду.
"Выбор времени для атаки демонстрирует особый цинизм оккупантов. Противник пытается воспользоваться моментом, когда в результате весеннего паводка в водохранилище накопился максимальный объем воды. Разрушение дамбы именно сейчас, в период "половодья", привело бы к катастрофическим последствиям для населенных пунктов ниже по течению, вызвав масштабное затопление и экологическую катастрофу", — говорится в сообщении.
Фейки РФ
В то же время россияне начали распространять в соцсетях фейки о повреждении дамбы и якобы аварийном сбросе воды.
Состояние дамбы
По данным 16 корпуса ВСУ, дамба не повреждена.
"Сброс воды происходит в плановом контролируемом режиме.
Ситуация полностью контролируется. Учитывая опыт предыдущих коварных атак, заранее разработаны планы быстрого реагирования на любые форс-мажорные обстоятельства", — добавили там.
Что предшествовало?
- Напомним, глава ОВА Синегубов заявил, что россияне нанесли удары КАБами по Печенежской дамбе.
Ідіоти.
Протидії КАБам просто фізично немає