6 российских КАБ атаковали Печенежскую дамбу на Харьковщине
Сегодня, 14 апреля 2026 года, оккупанты нанесли 6 ударов управляемыми авиабомбами по Печенежской дамбе в Чугуевском районе Харьковской области.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.
Что известно?
В ОВА напомнили, что это - одно из крупнейших водохранилищ области и критически важный объект.
"Почти одновременно враг осуществил комбинированную атаку на Харьков с применением БПЛА "Молния" и "шахедов", - сообщает глава области
Все службы - скорая медицинская помощь, Национальная полиция, подразделения ГСЧС - работают на местах и оперативно ликвидируют последствия.
Более подробной информации на данный момент нет.
Что предшествовало?
- Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что утром 14 апреля враг атаковал Харьков беспилотниками. Дрон попал в одну из многоэтажек в Шевченковском районе города. Пострадала 44-летняя женщина. Она отметила острую реакцию на стресс.
- Позже стало известно о новых ударах по городу.
Бєлгородське водосховище вже зализало рани після 2025 року ?
Треба повторити !
У рашистів нові цілі - мости, дамби, ГЕС та насосні станції, - зеленський
Якщо пробили, то затопить тисячі кв. км!
Як там сушарка у Полтаві,дуб з харківщини регулярно поступає?
А тобі все ще претіт від згадування про гелій? Чому у другу світову *********** захищались ,шо зараз троси чи дережабль не можна знайти? Дамба не сто кілометрів, її можна з усіх сторін обліпити