6 российских КАБ атаковали Печенежскую дамбу на Харьковщине

Сегодня, 14 апреля 2026 года, оккупанты нанесли 6 ударов управляемыми авиабомбами по Печенежской дамбе в Чугуевском районе Харьковской области.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

Что известно?

В ОВА напомнили, что это - одно из крупнейших водохранилищ области и критически важный объект.

"Почти одновременно враг осуществил комбинированную атаку на Харьков с применением БПЛА "Молния" и "шахедов", - сообщает глава области

Все службы - скорая медицинская помощь, Национальная полиция, подразделения ГСЧС - работают на местах и оперативно ликвидируют последствия.

Более подробной информации на данный момент нет.

Что предшествовало?

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что утром 14 апреля враг атаковал Харьков беспилотниками. Дрон попал в одну из многоэтажек в Шевченковском районе города. Пострадала 44-летняя женщина. Она отметила острую реакцию на стресс.

Позже стало известно о новых ударах по городу.

