6 российских КАБ атаковали Печенежскую дамбу на Харьковщине

Оккупанты нанесли удары КАБами по дамбе в Харьковской области

Сегодня, 14 апреля 2026 года, оккупанты нанесли 6 ударов управляемыми авиабомбами по Печенежской дамбе в Чугуевском районе Харьковской области. 

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

Что известно?

В ОВА напомнили, что это - одно из крупнейших водохранилищ области и критически важный объект.

"Почти одновременно враг осуществил комбинированную атаку на Харьков с применением БПЛА "Молния" и "шахедов", - сообщает глава области

Все службы - скорая медицинская помощь, Национальная полиция, подразделения ГСЧС - работают на местах и оперативно ликвидируют последствия.

Читайте также: РФ применила ракеты, дроны и КАБы по Харьковской области: 25 пострадавших. ФОТОрепортаж

Более подробной информации на данный момент нет.

Что предшествовало?

  • Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что утром 14 апреля враг атаковал Харьков беспилотниками. Дрон попал в одну из многоэтажек в Шевченковском районе города. Пострадала 44-летняя женщина. Она отметила острую реакцию на стресс.
  • Позже стало известно о новых ударах по городу. 

Читайте: Силы обороны подготовились к повреждению Печенежской дамбы, проложив резервные маршруты, - Трегубов

пуйло , щоб ти поскоріше здох , та дав нам спокій , монстр 🤬
14.04.2026 12:48 Ответить
Що у відповідь?
Бєлгородське водосховище вже зализало рани після 2025 року ?
Треба повторити !
14.04.2026 12:49 Ответить
Ну все, почалося. Готуймося до водного геноциду. Як там сонцесяйний попереджав?

У рашистів нові цілі - мости, дамби, ГЕС та насосні станції, - зеленський
https://censor.net/ua/news/3608671/rosiya-atakuvatyme-systemy-vodopostachannya-scho-vidomo
14.04.2026 12:49 Ответить
Тобто план всіма узгоджений і навіть оприлюднено?😯
14.04.2026 13:22 Ответить
Що з дамбою?!
Якщо пробили, то затопить тисячі кв. км!
14.04.2026 12:53 Ответить
тварина зеленосингуба,що ти ЗРОБИЛО крім пакування своїх карманів?
Як там сушарка у Полтаві,дуб з харківщини регулярно поступає?
А тобі все ще претіт від згадування про гелій? Чому у другу світову *********** захищались ,шо зараз троси чи дережабль не можна знайти? Дамба не сто кілометрів, її можна з усіх сторін обліпити
14.04.2026 13:05 Ответить
Фламінги вже полетіли руйнувати російські дамби. Тонна вибухівки в кожному, там без шансів.
14.04.2026 13:11 Ответить
А хто зараз керує країною поки президент в турне?
14.04.2026 13:24 Ответить
Мудрий нарід, звісно ж! Бо кожен з них - президент!
14.04.2026 13:28 Ответить
 
 