Силы обороны подготовились к повреждению Печенежской плотины, подготовили резервные маршруты, - Трегубов
Повреждение Печенежской плотины в Харьковской области не стало неожиданностью для Сил обороны - военные заранее подготовились к такому сценарию и проложили резервные маршруты.
Об этом сообщил начальник управления коммуникации Объединенных сил Виктор Трегубов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"К этому готовились, об этом знали. 16 армейский корпус отдельно предупреждал, что такой сценарий возможен, потому что россияне и раньше били по Печенежской плотине. Поэтому готовились обходные пути", - отметил он.
Трегубов подчеркнул, что ситуация усложняет логистику, но не создает критической угрозы для обороны. "Конечно, это не улучшает логистику, но мы знали, что это возможно, поэтому "подстелили немного соломы", - добавил военный.
Комментируя характер российских ударов, он отметил, что враг применял различные средства поражения. "Были комбинированные удары. Если речь о БПЛА - они высокоточные. ФАбы совсем неточные, но очень сильные. А что касается ракет - все зависит от конкретного типа", - пояснил Трегубов.
Что предшествовало?
В воскресенье, 7 декабря, российские оккупанты нанесли удар по плотине Печенежского водохранилища в Харьковской области.
