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В Тернополе начали демонтаж дома, разрушенного ракетой РФ. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Тернополе начали демонтаж многоквартирного дома на ул. Василия Стуса, в который 19 ноября попала российская ракета.

Об этом сообщает Тернопольский городской совет, передает Цензор.НЕТ.

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Как отмечается, вокруг здания установлено ограждение, разбор конструкций осуществляют специалисты со спецтехникой.

Непригоден для восстановления

Сообщается, что здание признано непригодным для восстановления. Соответствующее решение принято исполнительным комитетом Тернопольского городского совета на основании экспертного заключения и протокола внеочередного заседания региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Тернопольской области от 28.11.2025 №7.

Документ подтверждает наличие критических повреждений несущих конструкций, что делает эксплуатацию здания невозможной.

Читайте на "Цензор.НЕТ": После российского удара по Тернополю число погибших возросло до 38

"Принятые решения открывают возможность ускоренного получения денежной компенсации для жителей разрушенного дома в рамках государственной программы "еВосстановление". Полученные средства можно будет использовать для приобретения нового жилья", - рассказали в горсовете.

Демонтаж дома в Тернополе после атаки РФ
Демонтаж дома в Тернополе после атаки РФ
Демонтаж дома в Тернополе после атаки РФ
Демонтаж дома в Тернополе после атаки РФ
Демонтаж дома в Тернополе после атаки РФ
Демонтаж дома в Тернополе после атаки РФ
Демонтаж дома в Тернополе после атаки РФ

Обстрел Тернополя

  • 19 ноября российские войска нанесли удар по Тернополю, в частности по жилому дому, в результате чего известно о 26 погибших, в том числе трех детях.
  • Сообщалось, что о судьбе 22 человек ничего не известно.
  • В Тернополе продолжались поисковые и аварийно-спасательные работы на месте российского удара.
  • Шесть человек, о судьбе которых не было информации, сообщили о своем местонахождении.
  • Вечером 20 ноября сообщалось, что количество погибших в результате удара РФ по жилому дому в Тернополе возросло до 28.
  • Утром 21 ноября стало известно, что число погибших от удара РФ по дому в Тернополе возросло до 31.
  • Утром 22 ноября стало известно, что в Тернополе число погибших в результате российского удара возросло до 32.
  • По состоянию на 23 ноября было известно о смерти 34 человек.
  • 27 ноября стало известно о смерти еще одного ребенка, жизнь которого унес российский удар по Тернополю. После девятидневной борьбы за жизнь скончалась 12-летняя Адриана Унольт.

Автор: 

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