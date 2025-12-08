После российского удара по Тернополю число погибших возросло до 38
Число погибших вследствие ракетного удара по Тернополю 19 ноября возросло до 38 человек.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится со ссылкой на заявление руководителя полиции Тернопольской области Сергея Зюбаненко в фейсбуке.
Среди погибших – восемь детей, еще трое взрослых считаются без вести пропавшими.
Подробности трагедии
По словам Сергея Зюбаненко, в ходе дополнительных поисковых работ были обнаружены двое погибших, которые ранее считались пропавшими без вести. "По состоянию на 8 декабря вследствие ракетного удара по Тернополю погибли 38 человек, среди них восемь детей", – сообщил он.
Обстрел Тернополя
- 19 ноября российские войска нанесли удар по Тернополю, в частности по жилому дому. Несколько суток на месте удара продолжались поисковые и аварийно-спасательные работы.
-
Дом на улице Стуса демонтируют из-за разрушения несущих элементов и высокого риска дальнейшего обрушения.
- В Тернополе после российского удара 19 ноября, который унес жизни по меньшей мере 34 человек, в этом году не будут устанавливать центральную елку.
Татьяна Липинская
Beloded Viktor
Az AZLK
Володимир Омельянов
