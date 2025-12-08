РУС
После российского удара по Тернополю число погибших возросло до 38

Удар РФ по Тернополю: число погибших возросло до 38

Число погибших вследствие ракетного удара по Тернополю 19 ноября возросло до 38 человек.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится со ссылкой на заявление руководителя полиции Тернопольской области Сергея Зюбаненко в фейсбуке.

Среди погибших – восемь детей, еще трое взрослых считаются без вести пропавшими.

Подробности трагедии

По словам Сергея Зюбаненко, в ходе дополнительных поисковых работ были обнаружены двое погибших, которые ранее считались пропавшими без вести. "По состоянию на 8 декабря вследствие ракетного удара по Тернополю погибли 38 человек, среди них восемь детей", – сообщил он.

Обстрел Тернополя

  • 19 ноября российские войска нанесли удар по Тернополю, в частности по жилому дому. Несколько суток на месте удара продолжались поисковые и аварийно-спасательные работы.

  • Дом на улице Стуса демонтируют из-за разрушения несущих элементов и высокого риска дальнейшего обрушения.

  • В Тернополе после российского удара 19 ноября, который унес жизни по меньшей мере 34 человек, в этом году не будут устанавливать центральную елку.

вы верети в бога? я нет я верё в наше зсу у меня таи дети боже не поможе, но как противно переходить дорогу/ и воно едит в машине с музыкой? где эти тыловые крысы тцк?
08.12.2025 23:31 Ответить
ну и зря, без Божьей помощи нас бы уже давно растоптали
08.12.2025 23:48 Ответить
Розкажіть це трамудалу з його "гуманітарними інтересами "
08.12.2025 23:49 Ответить
Ось наслідок злочинів рашиської орди ,ось про що треба розповідати світу, про геноцид варварів проти українського народу і це відбуваєтся в 21 столітті в центрі Європи і чомусь влада про це не хоче говорити.Будь проклята навіки фашиська росія.
09.12.2025 00:03 Ответить
 
 