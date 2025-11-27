РУС
9 дней борьбы за жизнь: 12-летняя пострадавшая в результате удара РФ по Тернополю скончалась в больнице

Удар РФ по Тернополю 19 ноября

Стало известно о смерти еще одного ребенка, жизнь которого унес российский удар по Тернополю 19 ноября.

Об этом сообщил городской голова Сергей Надал, информирует Цензор.НЕТ.

"Маленькая Адриана Унольт, 12 лет, умерла после девятидневной борьбы за жизнь. Ее мама погибла, сестричка до сих пор в больнице. Теперь Адриана там, где нет страха и взрывов, - рядом с мамой, в тихом и светлом месте, недосягаемом для войны.

Девять дней назад ракеты попали в два жилых дома Тернополя. Сегодня боль этой трагедии возвращается снова – еще одну детскую жизнь унесла война.

Светлая память Адриане. Искренне сочувствуем семье. Пусть Бог дает вам силы пережить это горе", - отметил мэр.

Обстрел Тернополя

Удар по Тернополю: стало известно о смерти еще одного ребенка

Если бы миндичи и иже с ними не растащили как крысы деньги на оборону, это девочка была бы жива..((
27.11.2025 10:29
Якби ж то, в квітні 19-го 73% не відібрало розуму...
27.11.2025 10:37
міндічі в Україні з 91 року орудують , адже маєм антинаціональну українофобну систему ...
як тільки українці здобудуть націоналтний суверенітет , інститут негромадянства , і впровадять уряд національного порятунку - міндічі кануть в історію , жахливу криваву історію
27.11.2025 10:41
Краще б той Міндіч був би на небі, де немає війни, разом з Галущкнком та іншими підарасами. А не ця дівчинка з її мамою
27.11.2025 10:58
А коригувальник з служок у ВРУ, і досі гроші в канавертах отримує!?!?
Арахамія з дубінским і потураєвим та всі опозажопними з майбахами це підтвердять!!!
Вішати треба їх, а не запитувати!!
Слава Україні!!
27.11.2025 10:50
Очень прошу всех родителей
Ходите в убежище,будь ласка!!!
Я туда хожу постоянно
И вижу там всегда только одну и ту же маму с сыном
А так должны делать все мамы...
27.11.2025 11:08
 
 