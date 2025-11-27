9 дней борьбы за жизнь: 12-летняя пострадавшая в результате удара РФ по Тернополю скончалась в больнице

Стало известно о смерти еще одного ребенка, жизнь которого унес российский удар по Тернополю 19 ноября.

Об этом сообщил городской голова Сергей Надал, информирует Цензор.НЕТ.

"Маленькая Адриана Унольт, 12 лет, умерла после девятидневной борьбы за жизнь. Ее мама погибла, сестричка до сих пор в больнице. Теперь Адриана там, где нет страха и взрывов, - рядом с мамой, в тихом и светлом месте, недосягаемом для войны.



Девять дней назад ракеты попали в два жилых дома Тернополя. Сегодня боль этой трагедии возвращается снова – еще одну детскую жизнь унесла война.

Светлая память Адриане. Искренне сочувствуем семье. Пусть Бог дает вам силы пережить это горе", - отметил мэр.

Обстрел Тернополя

