9 дней борьбы за жизнь: 12-летняя пострадавшая в результате удара РФ по Тернополю скончалась в больнице
Стало известно о смерти еще одного ребенка, жизнь которого унес российский удар по Тернополю 19 ноября.
Об этом сообщил городской голова Сергей Надал, информирует Цензор.НЕТ.
"Маленькая Адриана Унольт, 12 лет, умерла после девятидневной борьбы за жизнь. Ее мама погибла, сестричка до сих пор в больнице. Теперь Адриана там, где нет страха и взрывов, - рядом с мамой, в тихом и светлом месте, недосягаемом для войны.
Девять дней назад ракеты попали в два жилых дома Тернополя. Сегодня боль этой трагедии возвращается снова – еще одну детскую жизнь унесла война.
Светлая память Адриане. Искренне сочувствуем семье. Пусть Бог дает вам силы пережить это горе", - отметил мэр.
Обстрел Тернополя
- 19 ноября российские войска нанесли удар по Тернополю, в частности по жилому дому, в результате чего известно о 26 погибших, в том числе трех детях.
- Сообщалось, что о судьбе 22 человек ничего не известно.
- В Тернополе продолжались поисковые и аварийно-спасательные работы на месте российского удара.
- Шесть человек, о судьбе которых не было информации, сообщили о своем местонахождении.
- Вечером 20 ноября сообщалось, что количество погибших в результате удара РФ по жилому дому в Тернополе возросло до 28.
- Утром 21 ноября стало известно, что число погибших от удара РФ по дому в Тернополе возросло до 31.
- Утром 22 ноября стало известно, что в Тернополе число погибших в результате российского удара возросло до 32.
- По состоянию на 23 ноября было известно о смерти 34 человек.
як тільки українці здобудуть націоналтний суверенітет , інститут негромадянства , і впровадять уряд національного порятунку - міндічі кануть в історію , жахливу криваву історію
Арахамія з дубінским і потураєвим та всі опозажопними з майбахами це підтвердять!!!
Вішати треба їх, а не запитувати!!
Слава Україні!!
Ходите в убежище,будь ласка!!!
Я туда хожу постоянно
И вижу там всегда только одну и ту же маму с сыном
А так должны делать все мамы...