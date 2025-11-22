Удар по Тернополю: из-под завалов извлекли тело еще одной женщины

В Тернополе количество погибших в результате российского удара возросло до 32. Поисковые работы продолжаются.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил руководитель полиции Тернопольской области Сергей Зюбаненко.

По словам Зюбаненко, по состоянию на 03:00 22 ноября спасатели продолжают работать на месте разрушений без перерыва. Поисково-спасательные операции продолжаются, ведь под завалами могут оставаться люди.

Пострадавшие и пропавшие

В результате атаки травмированы 94 человека, среди них 18 детей.

По информации ГСЧС, 13 человек до сих пор считаются без вести пропавшими.