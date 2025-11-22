РУС
Удар по Тернополю: из-под завалов извлекли тело еще одной женщины

Удар по Тернополю.

В Тернополе количество погибших в результате российского удара возросло до 32. Поисковые работы продолжаются.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил руководитель полиции Тернопольской области Сергей Зюбаненко.

По словам Зюбаненко, по состоянию на 03:00 22 ноября спасатели продолжают работать на месте разрушений без перерыва. Поисково-спасательные операции продолжаются, ведь под завалами могут оставаться люди.

Пострадавшие и пропавшие

В результате атаки травмированы 94 человека, среди них 18 детей.

По информации ГСЧС, 13 человек до сих пор считаются без вести пропавшими.

Хоч би поранені всі вижили, велика біда нам.Світла пам'ять убитим людям.
22.11.2025 07:52 Ответить
Дуже сінхронно Трамп зі своєю смердючою бандою одразу після Тернополя стали нас щемить. Зеля з повним памперсом став апелювати до народа. Бери собачий пеніс, шо тобі дали американці за ресурси, та воюй. Ти ж так сміявся у Вашингтоні на запитання про Томагавки. Що, не весело в колінно-локтевий позі?
22.11.2025 07:58 Ответить
 
 