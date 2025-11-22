Удар по Тернополю: з-під завалів дістали тіло ще однієї жінки. Кількість загиблих - 32

У Тернополі кількість загиблих через російський удар зросла до 32. Пошукові роботи тривають.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив керівник поліції Тернопільської області Сергій Зюбаненко.

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За словами Зюбаненка, станом на 03:00 22 листопада рятувальники продовжують працювати на місці руйнувань безперервно. Пошуково-рятувальні операції тривають, адже під завалами можуть залишатися люди.

Постраждалі та зниклі

Унаслідок атаки травмовано 94 людини, серед них 18 дітей.

За інформацією ДСНС, 13 осіб досі вважаються безвісти зниклими.

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Обстріл Тернополя

19 листопада російські війська завдали удару по Тернополю, зокрема по житловому будинку, внаслідок чого відомо про 26 загиблих, зокрема трьох дітей.

Повідомлялося, що про долю 22 осіб невідомо.

Другу добу поспіль у Тернополі тривають пошукові та аварійно-рятувальні роботи на місці російського удару.

Раніше шестеро осіб, про долю яких не було інформації, повідомили про своє місце перебування.

Увечері 20 листопада повідомлялося, що кількість загиблих внаслідок удару РФ по житловому будинку у Тернополі зросла до 28.

Вранці 21 листопада стало відомо, що кількість загиблих від удару РФ по будинку в Тернополі зросла до 31.

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