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Новини Обстріл Тернополя
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Удар по Тернополю: з-під завалів дістали тіло ще однієї жінки. Кількість загиблих - 32

Удар по тернопол.

У Тернополі кількість загиблих через російський удар зросла до 32. Пошукові роботи тривають.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив керівник поліції Тернопільської області Сергій Зюбаненко.

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За словами Зюбаненка, станом на 03:00 22 листопада рятувальники продовжують працювати на місці руйнувань безперервно. Пошуково-рятувальні операції тривають, адже під завалами можуть залишатися люди.

Постраждалі та зниклі

Унаслідок атаки травмовано 94 людини, серед них 18 дітей.

За інформацією ДСНС, 13 осіб досі вважаються безвісти зниклими.

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Обстріл Тернополя

  • 19 листопада російські війська завдали удару по Тернополю, зокрема по житловому будинку, внаслідок чого відомо про 26 загиблих, зокрема трьох дітей.
  • Повідомлялося, що про долю 22 осіб невідомо.
  • Другу добу поспіль у Тернополі тривають пошукові та аварійно-рятувальні роботи на місці російського удару.
  • Раніше шестеро осіб, про долю яких не було інформації, повідомили про своє місце перебування.
  • Увечері 20 листопада повідомлялося, що кількість загиблих внаслідок удару РФ по житловому будинку у Тернополі зросла до 28.
  • Вранці 21 листопада стало відомо, що кількість загиблих від удару РФ по будинку в Тернополі зросла до 31.

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Тернопіль (471) Тернопільська область (699) Тернопільський район (82)
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Хоч би поранені всі вижили, велика біда нам.Світла пам'ять убитим людям.
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22.11.2025 07:52 Відповісти
Дуже сінхронно Трамп зі своєю смердючою бандою одразу після Тернополя стали нас щемить. Зеля з повним памперсом став апелювати до народа. Бери собачий пеніс, шо тобі дали американці за ресурси, та воюй. Ти ж так сміявся у Вашингтоні на запитання про Томагавки. Що, не весело в колінно-локтевий позі?
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22.11.2025 07:58 Відповісти
Зелена босота аоювати не стане , так як вони прийшли до влади красти !!
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22.11.2025 11:02 Відповісти
Вічне прокляття московським андрофагам! Щойно послухав цитату одного із чиновних зелених *********, який відкрито називав (в ефірі) різні заводи Тернополя, начебто для орієнтування навідників ракет та дронів Оркостану. Не певен, що цього не знають мосандрофаги. Але певен, якби в Україні була реальна дипломатія, то більше великих міст можна було б оснастити надійними системами ПРО. І якби в Україні реально боролись із кланами численних "шміндичів", то знайшлися б і кошти на ПРО. Якби... Тільки при нинішньому керівництві це виключено. Треба терміново застосовувати варіант Степана Ілліча Хмари. Інакше завтра ця моторошна історія повториться у Вінниці, Черкасах, Чернівцях, Луцьку, Рівному, Житомирі, Чернігові, Полтаві...
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22.11.2025 12:36 Відповісти
 
 