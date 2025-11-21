Кількість загиблих від удару РФ по будинку в Тернополі зросла до 31: з-під завалів дістали тіла жінки та двох дітей. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Тернополі на місці ворожого удару по житловому будинку третю добу тривають аварійно-пошукові роботи, кількість загиблих збільшується.

Про це повідомляє Національна поліція України, передає Цензор.НЕТ.

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Загиблі та постраждалі

Так, станом на 12 годину 21 листопада з-під завалів на місці зруйнованого будинку рятувальники дістали тіла ще трьох людей: жінки та двох дітей.



Кількість загиблих - 31 особа, серед них - шестеро дітей. Травмованих - 94, у тому числі 18 дітей.

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Пошук людей триває

Зазначається, що всі екстрені служби продовжують безперервно працювати на місці ворожого обстрілу.



Поліцейські-психологи спільно з колегами інших профільних служб надають громадянам екстрену психологічну допомогу.



Триває ідентифікація загиблих та пошук людей, які досі залишаються зниклими безвісти.

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Обстріл Тернополя

19 листопада російські війська завдали удару по Тернополю, зокрема по житловому будинку, внаслідок чого відомо про 26 загиблих, зокрема трьох дітей.

Повідомлялося, що про долю 22 осіб невідомо.

Другу добу поспіль у Тернополі тривають пошукові та аварійно-рятувальні роботи на місці російського удару.

Раніше шестеро осіб, про долю яких не було інформації, повідомили про своє місце перебування.

Увечері 20 листопада повідомлялося, що кількість загиблих внаслідок удару РФ по житловому будинку у Тернополі зросла до 28











