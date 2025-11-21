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Новини Обстріл Тернополя
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Кількість загиблих від удару РФ по будинку в Тернополі зросла до 31: з-під завалів дістали тіла жінки та двох дітей. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Тернополі на місці ворожого удару по житловому будинку третю добу тривають аварійно-пошукові роботи, кількість загиблих збільшується.

Про це повідомляє Національна поліція України, передає Цензор.НЕТ.

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Загиблі та постраждалі

Так, станом на 12 годину 21 листопада з-під завалів на місці зруйнованого будинку рятувальники дістали тіла ще трьох людей: жінки та двох дітей.

Кількість загиблих - 31 особа, серед них - шестеро дітей. Травмованих - 94, у тому числі 18 дітей.

Дивіться також: Пошуково-рятувальні роботи тривають у Тернополі третю добу. ФОТОрепортаж

Пошук людей триває

Зазначається, що всі екстрені служби продовжують безперервно працювати на місці ворожого обстрілу.

Поліцейські-психологи спільно з колегами інших профільних служб надають громадянам екстрену психологічну допомогу.

Триває ідентифікація загиблих та пошук людей, які досі залишаються зниклими безвісти.

Також читайте: Удар РФ по Тернополю: у лікарнях залишаються 52 постраждалих, зокрема 17 дітей

Обстріл Тернополя

Удар РФ по Тернополю
Удар РФ по Тернополю
Удар РФ по Тернополю
Удар РФ по Тернополю
Удар РФ по Тернополю
Удар РФ по Тернополю

Автор: 

обстріл (34320) Тернопіль (471) жертви (1985) Тернопільська область (699) Тернопільський район (82)
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Топ коментарі
+23
Чому, цікаво, в День Гідності та Свободи президент не в Тернополі?
Чому не приїхав, не зустрівся з рідними поранених та загиблих?
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21.11.2025 12:42 Відповісти
+22
бо сцикотно

люди могли б вже не стриматись.... і не лише на словах
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21.11.2025 12:54 Відповісти
+19
Медаль Федиенку от пуцьки будет?
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21.11.2025 12:32 Відповісти
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Медаль Федиенку от пуцьки будет?
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21.11.2025 12:32 Відповісти
йому похєр

ні каяття, ні співчуття.... просто похєр на простих людей

а найгірше - що нічого не буде.... як не було подоляку та іншим тік-токерам, після відосів яких загинули люди через прильоти
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21.11.2025 12:55 Відповісти
Трамп хоче миру та економічного співробітництва між Україною та Росією, - Венс
"Він вважає: чому б вам не перестати вбивати один одного і не почати торгувати один з одним? Чому, замість того, щоб Росія та Україна вбивали одна одну, їм не почати вести торгівлю, подорожувати між двома країнами, брати участь у якомусь культурному обміні?"
В Тернополі вже є достопрімєчатєльность для русні. Будуть селфачі робити на фоні. І дєнєжка в казну города.
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21.11.2025 12:32 Відповісти
Венс, як і вся трампівська шайка ублюдки кончені. Який ще культурний обмін? Тільки ненавість на найближчі 100 років і то у разі покаяння зі сторони рашки, як у свій час зробила Німеччина.
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21.11.2025 13:22 Відповісти
Таке враження ,що настала епоха недоумків при владі, але дивлячи в минуле ,розумні люди у владі ,це рідкість.
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21.11.2025 17:48 Відповісти
Готуйте крипту для помсти москві.
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21.11.2025 12:38 Відповісти
Чому, цікаво, в День Гідності та Свободи президент не в Тернополі?
Чому не приїхав, не зустрівся з рідними поранених та загиблих?
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21.11.2025 12:42 Відповісти
бо сцикотно

люди могли б вже не стриматись.... і не лише на словах
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21.11.2025 12:54 Відповісти
Я теж помітила, що могло б, хоча б інколи приїхати, така велика кількість жертв, а враження, що їм наср.ти. Навіть у Києві, коли під'їзди складались, ну могло ж хоч на хв 10 приїхати?
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21.11.2025 14:47 Відповісти
Страшне горе в нашій країні , а Зе і дЄрмак навіть не звертають
уваги на розтрощений будинок в Тернополі , а лише
думають про те , як залишитися при посадах
і красти дальше !!
Школота 😡
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21.11.2025 13:26 Відповісти
в цей час зелене чмо спасає дупу єрмака...
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21.11.2025 16:14 Відповісти
Бажаю зе-покидьку і його дітям тільки одного - проживати сльози і горе цих людей до скону, збожеволіти від мародерних на крові грошей
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21.11.2025 15:11 Відповісти
З диким звіром необхідна обережність. Це не принижує, а навпаки показує розсудливість. І допомагає безпеці.

Не буду пояснювати до чого це я написав. Розумні зрозуміють без пояснень, а нерозумні і з поясненнями не зрозуміють.
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21.11.2025 16:22 Відповісти
Де відповідь.
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22.11.2025 05:54 Відповісти
 
 