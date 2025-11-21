Кількість загиблих від удару РФ по будинку в Тернополі зросла до 31: з-під завалів дістали тіла жінки та двох дітей. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
У Тернополі на місці ворожого удару по житловому будинку третю добу тривають аварійно-пошукові роботи, кількість загиблих збільшується.
Про це повідомляє Національна поліція України, передає Цензор.НЕТ.
Загиблі та постраждалі
Так, станом на 12 годину 21 листопада з-під завалів на місці зруйнованого будинку рятувальники дістали тіла ще трьох людей: жінки та двох дітей.
Кількість загиблих - 31 особа, серед них - шестеро дітей. Травмованих - 94, у тому числі 18 дітей.
Пошук людей триває
Зазначається, що всі екстрені служби продовжують безперервно працювати на місці ворожого обстрілу.
Поліцейські-психологи спільно з колегами інших профільних служб надають громадянам екстрену психологічну допомогу.
Триває ідентифікація загиблих та пошук людей, які досі залишаються зниклими безвісти.
Обстріл Тернополя
- 19 листопада російські війська завдали удару по Тернополю, зокрема по житловому будинку, внаслідок чого відомо про 26 загиблих, зокрема трьох дітей.
- Повідомлялося, що про долю 22 осіб невідомо.
- Другу добу поспіль у Тернополі тривають пошукові та аварійно-рятувальні роботи на місці російського удару.
- Раніше шестеро осіб, про долю яких не було інформації, повідомили про своє місце перебування.
- Увечері 20 листопада повідомлялося, що кількість загиблих внаслідок удару РФ по житловому будинку у Тернополі зросла до 28
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ні каяття, ні співчуття.... просто похєр на простих людей
а найгірше - що нічого не буде.... як не було подоляку та іншим тік-токерам, після відосів яких загинули люди через прильоти
"Він вважає: чому б вам не перестати вбивати один одного і не почати торгувати один з одним? Чому, замість того, щоб Росія та Україна вбивали одна одну, їм не почати вести торгівлю, подорожувати між двома країнами, брати участь у якомусь культурному обміні?"
В Тернополі вже є достопрімєчатєльность для русні. Будуть селфачі робити на фоні. І дєнєжка в казну города.
Чому не приїхав, не зустрівся з рідними поранених та загиблих?
люди могли б вже не стриматись.... і не лише на словах
уваги на розтрощений будинок в Тернополі , а лише
думають про те , як залишитися при посадах
і красти дальше !!
Школота 😡
Не буду пояснювати до чого це я написав. Розумні зрозуміють без пояснень, а нерозумні і з поясненнями не зрозуміють.