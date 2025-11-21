Пошуково-рятувальні роботи тривають у Тернополі третю добу. ФОТОрепортаж

У Тернополі рятувальники продовжують розбирати зруйнований будинок після ворожого удару.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ДСНС України.

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"Рятувальники працюють по всій площі зруйнованої частини будинку, на рівні 5–6 поверхів, обстежуючи кожен метр — руками, інструментами, технікою"/, - йдеться в повідомленні.

У ДСНС зазначили, що станом на 7 ранку 21 листопада вивезено орієнтовно 638 тонн будівельного сміття. До ліквідації наслідків залучено 52 одиниці техніки та 181 рятувальника.

Загиблі та поранені

Наслідки удару для людей залишаються трагічними: відомо про 28 загиблих, серед них — 3 дитини, та 94 травмованих, у тому числі 18 дітей.

Врятовано 46 людей, серед них - 7 дітей.

З 16 особами зв’язок досі не встановлено.

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