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Пошуково-рятувальні роботи тривають у Тернополі третю добу. ФОТОрепортаж
У Тернополі рятувальники продовжують розбирати зруйнований будинок після ворожого удару.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ДСНС України.
"Рятувальники працюють по всій площі зруйнованої частини будинку, на рівні 5–6 поверхів, обстежуючи кожен метр — руками, інструментами, технікою"/, - йдеться в повідомленні.
У ДСНС зазначили, що станом на 7 ранку 21 листопада вивезено орієнтовно 638 тонн будівельного сміття. До ліквідації наслідків залучено 52 одиниці техніки та 181 рятувальника.
Загиблі та поранені
Наслідки удару для людей залишаються трагічними: відомо про 28 загиблих, серед них — 3 дитини, та 94 травмованих, у тому числі 18 дітей.
Врятовано 46 людей, серед них - 7 дітей.
З 16 особами зв’язок досі не встановлено.
Третя доба рятувальних робіт
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