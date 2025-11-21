Поисково-спасательные работы продолжаются в Тернополе третьи сутки. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Тернополе спасатели продолжают разбирать разрушенный дом после вражеского удара.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ГСЧС Украины.

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"Спасатели работают по всей площади разрушенной части дома, на уровне 5-6 этажей, обследуя каждый метр — руками, инструментами, техникой", — говорится в сообщении.

В ГСЧС отметили, что по состоянию на 7 утра 21 ноября вывезено ориентировочно 638 тонн строительного мусора. К ликвидации последствий привлечено 52 единицы техники и 181 спасатель.

Погибшие и раненые

Последствия удара для людей остаются трагическими: известно о 28 погибших, среди них — 3 ребенка, и 94 травмированных, в том числе 18 детей.

Спасены 46 человек, среди них — 7 детей.

С 16 людьми связь до сих пор не установлена.

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