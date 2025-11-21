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Поисково-спасательные работы продолжаются в Тернополе третьи сутки. ФОТОРЕПОРТАЖ
В Тернополе спасатели продолжают разбирать разрушенный дом после вражеского удара.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ГСЧС Украины.
"Спасатели работают по всей площади разрушенной части дома, на уровне 5-6 этажей, обследуя каждый метр — руками, инструментами, техникой", — говорится в сообщении.
В ГСЧС отметили, что по состоянию на 7 утра 21 ноября вывезено ориентировочно 638 тонн строительного мусора. К ликвидации последствий привлечено 52 единицы техники и 181 спасатель.
Погибшие и раненые
Последствия удара для людей остаются трагическими: известно о 28 погибших, среди них — 3 ребенка, и 94 травмированных, в том числе 18 детей.
Спасены 46 человек, среди них — 7 детей.
С 16 людьми связь до сих пор не установлена.
Третье сутки спасательных работ
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