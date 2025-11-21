Количество погибших от удара РФ по дому в Тернополе возросло до 31: из-под завалов извлекли тела женщины и двух детей. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Тернополе на месте вражеского удара по жилому дому третью сутки продолжаются аварийно-поисковые работы, количество погибших увеличивается.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Погибшие и пострадавшие

Так, по состоянию на 12 часов 21 ноября из-под завалов на месте разрушенного дома спасатели извлекли тела еще трех человек: женщины и двух детей.



Число погибших - 31 человек, среди них - шестеро детей. Травмированных - 94, в том числе 18 детей.

Смотрите также: Поисково-спасательные работы продолжаются в Тернополе третью сутки. ФОТОрепортаж

Поиск людей продолжается

Отмечается, что все экстренные службы продолжают беспрерывно работать на месте вражеского обстрела.



Полицейские-психологи совместно с коллегами из других профильных служб оказывают гражданам экстренную психологическую помощь.



Продолжается идентификация погибших и поиск людей, которые до сих пор остаются без вести пропавшими.

Читайте также: Удар РФ по Тернополю: в больницах остаются 52 пострадавших, в том числе 17 детей

Обстрел Тернополя

19 ноября российские войска нанесли удар по Тернополю, в частности по жилому дому, в результате чего известно о 26 погибших, в том числе трех детях.

Сообщалось, что о судьбе 22 человек ничего не известно.

Второй день подряд в Тернополе продолжаются поисковые и аварийно-спасательные работы на месте российского удара.

Ранее шесть человек, о судьбе которых не было информации, сообщили о своем местонахождении.

Вечером 20 ноября сообщалось, что количество погибших в результате удара РФ по жилому дому в Тернополе возросло до 28.











