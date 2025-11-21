РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10809 посетителей онлайн
Новости Обстрел Тернополя
2 256 8

Количество погибших от удара РФ по дому в Тернополе возросло до 31: из-под завалов извлекли тела женщины и двух детей. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Тернополе на месте вражеского удара по жилому дому третью сутки продолжаются аварийно-поисковые работы, количество погибших увеличивается.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Погибшие и пострадавшие

Так, по состоянию на 12 часов 21 ноября из-под завалов на месте разрушенного дома спасатели извлекли тела еще трех человек: женщины и двух детей.

Число погибших - 31 человек, среди них - шестеро детей. Травмированных - 94, в том числе 18 детей.

Смотрите также: Поисково-спасательные работы продолжаются в Тернополе третью сутки. ФОТОрепортаж

Поиск людей продолжается

Отмечается, что все экстренные службы продолжают беспрерывно работать на месте вражеского обстрела.

Полицейские-психологи совместно с коллегами из других профильных служб оказывают гражданам экстренную психологическую помощь.

Продолжается идентификация погибших и поиск людей, которые до сих пор остаются без вести пропавшими.

Читайте также: Удар РФ по Тернополю: в больницах остаются 52 пострадавших, в том числе 17 детей

Обстрел Тернополя

Удар РФ по Тернополю
Удар РФ по Тернополю
Удар РФ по Тернополю
Удар РФ по Тернополю
Удар РФ по Тернополю
Удар РФ по Тернополю

Автор: 

обстрел (30573) Тернополь (811) жертвы (2211) Тернопольская область (796) Тернопольский район (51)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Медаль Федиенку от пуцьки будет?
показать весь комментарий
21.11.2025 12:32 Ответить
йому похєр

ні каяття, ні співчуття.... просто похєр на простих людей

а найгірше - що нічого не буде.... як не було подоляку та іншим тік-токерам, після відосів яких загинули люди через прильоти
показать весь комментарий
21.11.2025 12:55 Ответить
Трамп хоче миру та економічного співробітництва між Україною та Росією, - Венс
"Він вважає: чому б вам не перестати вбивати один одного і не почати торгувати один з одним? Чому, замість того, щоб Росія та Україна вбивали одна одну, їм не почати вести торгівлю, подорожувати між двома країнами, брати участь у якомусь культурному обміні?"
В Тернополі вже є достопрімєчатєльность для русні. Будуть селфачі робити на фоні. І дєнєжка в казну города.
показать весь комментарий
21.11.2025 12:32 Ответить
Венс, як і вся трампівська шайка ублюдки кончені. Який ще культурний обмін? Тільки ненавість на найближчі 100 років і то у разі покаяння зі сторони рашки, як у свій час зробила Німеччина.
показать весь комментарий
21.11.2025 13:22 Ответить
Готуйте крипту для помсти москві.
показать весь комментарий
21.11.2025 12:38 Ответить
Чому, цікаво, в День Гідності та Свободи президент не в Тернополі?
Чому не приїхав, не зустрівся з рідними поранених та загиблих?
показать весь комментарий
21.11.2025 12:42 Ответить
бо сцикотно

люди могли б вже не стриматись.... і не лише на словах
показать весь комментарий
21.11.2025 12:54 Ответить
Страшне горе в нашій країні , а Зе і дЄрмак навіть не звертають
уваги на розтрощений будинок в Тернополі , а лише
думають про те , як залишитися при посадах
і красти дальше !!
Школота 😡
показать весь комментарий
21.11.2025 13:26 Ответить
 
 