Количество погибших от удара РФ по дому в Тернополе возросло до 31: из-под завалов извлекли тела женщины и двух детей. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
В Тернополе на месте вражеского удара по жилому дому третью сутки продолжаются аварийно-поисковые работы, количество погибших увеличивается.
Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает Цензор.НЕТ.
Погибшие и пострадавшие
Так, по состоянию на 12 часов 21 ноября из-под завалов на месте разрушенного дома спасатели извлекли тела еще трех человек: женщины и двух детей.
Число погибших - 31 человек, среди них - шестеро детей. Травмированных - 94, в том числе 18 детей.
Поиск людей продолжается
Отмечается, что все экстренные службы продолжают беспрерывно работать на месте вражеского обстрела.
Полицейские-психологи совместно с коллегами из других профильных служб оказывают гражданам экстренную психологическую помощь.
Продолжается идентификация погибших и поиск людей, которые до сих пор остаются без вести пропавшими.
Обстрел Тернополя
- 19 ноября российские войска нанесли удар по Тернополю, в частности по жилому дому, в результате чего известно о 26 погибших, в том числе трех детях.
- Сообщалось, что о судьбе 22 человек ничего не известно.
- Второй день подряд в Тернополе продолжаются поисковые и аварийно-спасательные работы на месте российского удара.
- Ранее шесть человек, о судьбе которых не было информации, сообщили о своем местонахождении.
- Вечером 20 ноября сообщалось, что количество погибших в результате удара РФ по жилому дому в Тернополе возросло до 28.
ні каяття, ні співчуття.... просто похєр на простих людей
а найгірше - що нічого не буде.... як не було подоляку та іншим тік-токерам, після відосів яких загинули люди через прильоти
"Він вважає: чому б вам не перестати вбивати один одного і не почати торгувати один з одним? Чому, замість того, щоб Росія та Україна вбивали одна одну, їм не почати вести торгівлю, подорожувати між двома країнами, брати участь у якомусь культурному обміні?"
В Тернополі вже є достопрімєчатєльность для русні. Будуть селфачі робити на фоні. І дєнєжка в казну города.
Чому не приїхав, не зустрівся з рідними поранених та загиблих?
люди могли б вже не стриматись.... і не лише на словах
уваги на розтрощений будинок в Тернополі , а лише
думають про те , як залишитися при посадах
і красти дальше !!
Школота 😡