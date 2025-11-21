Внаслідок удару РФ по Тернополю загинула 7-річна громадянка Польщі Амелія Гжесько. ФОТО

Внаслідок російського ракетного удару по житловому будинку в Тернополі 19 листопада загинула 7-річна дівчинка Амелія Гжесько, яка мала польське громадянство.

Про це в соцмережі Х повідомив речник Міністерства закордонних справ Польщі Мацей Вевір, інформує Цензор.НЕТ.

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Амелія загинула разом зі своєю мамою

"У ніч з 18 на 19 листопада Росія атакувала цивільних осіб у Тернополі. Серед жертв цього звірства – 7-річна громадянка Польщі – Амелька. Вона загинула вночі разом зі своєю мамою. Наша установа перебуває в постійному контакті з владою Тернопільської області",- повідомив речник польського зовнішньополітичного відомства.

Фото: Тернопільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня номер 27 імені Віктора Гурняка

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Туск відреагував на загибель дівчинки

У соцмережі Х прем’єр-міністр Польща Дональд Туск відреагував на загибель 7-річної Амелії.

"Амельці було сім років. Сім. Польська дитина. Вона загинула в Тернополі внаслідок жорстокого російського ракетного удару. Вона вже не зможе здійснити жодної своєї мрії. Ця жорстока війна має закінчитися, і Росія не може її виграти. Бо це також війна за майбутнє наших дітей",- написав глава польського уряду.

Раніше Тернопільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня номер 27 імені Віктора Гурняка повідомила, що внаслідок російської ракетної атаки загинула учениця 2 – В класу Амелія Гжесько та її мама Оксана.

"Страшна звістка спіткала 27 школу. На жаль, підтвердилася інформація про загибель учениці 2 - В класу Гжесько Амелії та її мами Оксани . Вони, обіймаючи одна одну, згоріли заживо внаслідок ракетної атаки ворога", - повідомили на сторінці навчального закладу.

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Обстріл Тернополя

19 листопада російські війська завдали удару по Тернополю, зокрема по житловому будинку, внаслідок чого відомо про 26 загиблих, зокрема трьох дітей.

Повідомлялося, що про долю 22 осіб невідомо.

Другу добу поспіль у Тернополі тривають пошукові та аварійно-рятувальні роботи на місці російського удару.

Раніше шестеро осіб, про долю яких не було інформації, повідомили про своє місце перебування.

Увечері 20 листопада повідомлялося, що кількість загиблих внаслідок удару РФ по житловому будинку у Тернополі зросла до 28

21 листопада повідомлялося, що кількість загиблих від удару РФ по будинку в Тернополі зросла до 31: з-під завалів дістали тіла жінки та двох дітей

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