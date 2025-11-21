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Новини Фото Обстріл Тернополя
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Внаслідок удару РФ по Тернополю загинула 7-річна громадянка Польщі Амелія Гжесько. ФОТО

Внаслідок російського ракетного удару по житловому будинку в Тернополі 19 листопада загинула 7-річна дівчинка Амелія Гжесько, яка мала польське громадянство.

Про це в соцмережі Х повідомив речник Міністерства закордонних справ Польщі Мацей Вевір, інформує Цензор.НЕТ.

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Амелія загинула разом зі своєю мамою

"У ніч з 18 на 19 листопада Росія атакувала цивільних осіб у Тернополі. Серед жертв цього звірства – 7-річна громадянка Польщі – Амелька. Вона загинула вночі разом зі своєю мамою. Наша установа перебуває в постійному контакті з владою Тернопільської області",- повідомив речник польського зовнішньополітичного відомства.

Амелія
Фото: Тернопільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня номер 27 імені Віктора Гурняка

Читайте також: Удар РФ по Тернополю: зниклими безвісти вважаються 10 людей, зокрема дитина

Туск відреагував на загибель дівчинки

У соцмережі Х прем’єр-міністр Польща Дональд Туск відреагував на загибель 7-річної Амелії.

"Амельці було сім років. Сім. Польська дитина. Вона загинула в Тернополі внаслідок жорстокого російського ракетного удару. Вона вже не зможе здійснити жодної своєї мрії. Ця жорстока війна має закінчитися, і Росія не може її виграти. Бо це також війна за майбутнє наших дітей",- написав глава польського уряду.

Раніше Тернопільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня номер 27 імені Віктора Гурняка повідомила, що внаслідок російської ракетної атаки загинула учениця 2 – В класу Амелія Гжесько та її мама Оксана.

"Страшна звістка спіткала 27 школу. На жаль, підтвердилася інформація про загибель учениці 2 - В класу Гжесько Амелії та її мами Оксани . Вони, обіймаючи одна одну, згоріли заживо внаслідок ракетної атаки ворога", - повідомили на сторінці навчального закладу.

Дивіться також: Пошуково-рятувальні роботи тривають у Тернополі третю добу. ФОТОрепортаж

Обстріл Тернополя

  • 19 листопада російські війська завдали удару по Тернополю, зокрема по житловому будинку, внаслідок чого відомо про 26 загиблих, зокрема трьох дітей.
  • Повідомлялося, що про долю 22 осіб невідомо.
  • Другу добу поспіль у Тернополі тривають пошукові та аварійно-рятувальні роботи на місці російського удару.
  • Раніше шестеро осіб, про долю яких не було інформації, повідомили про своє місце перебування.
  • Увечері 20 листопада повідомлялося, що кількість загиблих внаслідок удару РФ по житловому будинку у Тернополі зросла до 28
  • 21 листопада повідомлялося, що кількість загиблих від удару РФ по будинку в Тернополі зросла до 31: з-під завалів дістали тіла жінки та двох дітей

Читайте також: Удар РФ по Тернополю: у лікарнях залишаються 52 постраждалих, зокрема 17 дітей

Автор: 

обстріл (34335) Польща (9330) Тернопіль (471) Туск Дональд (683) жертви (1986) Тернопільська область (699) Тернопільський район (82)
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Топ коментарі
+36
Вічна Пам'ять Крихітко. та Щирі співчуття Родині,,,, Або цей світ оговтається та знищить людожерів, або людожери знищать цей Світ.
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21.11.2025 21:44 Відповісти
+34
Бодай би виздихахали всі рашиські варвари ,разом з терористом путіном ,за що виродки вбили дитину ?
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21.11.2025 21:41 Відповісти
+30
Spoczywaj w pokoju, jasny aniele.
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21.11.2025 21:41 Відповісти
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Бодай би виздихахали всі рашиські варвари ,разом з терористом путіном ,за що виродки вбили дитину ?
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21.11.2025 21:41 Відповісти
і трампи, і шольци, які їм потакають
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21.11.2025 23:35 Відповісти
Spoczywaj w pokoju, jasny aniele.
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21.11.2025 21:41 Відповісти
Вічна Пам'ять Крихітко. та Щирі співчуття Родині,,,, Або цей світ оговтається та знищить людожерів, або людожери знищать цей Світ.
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21.11.2025 21:44 Відповісти
Янгол Амелія ,пробач тих хто не зрозумів яка буде війна 😢...Світла пам'ять тобі Сонечко
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21.11.2025 22:10 Відповісти
Чому вона має пробачати зелених виродків, які просрали підготовку до війни? Вона зі своєю мамою згоріли ЗАЖИВО... Ви це розумієте - заживо....
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22.11.2025 02:55 Відповісти
А як бути з тими, що спеціально привів зелень до влади?!
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22.11.2025 08:05 Відповісти
ті хто привів цих зеленних виродків до влади в Україні ..ті 73% теж винні ...
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22.11.2025 09:14 Відповісти
одна з тих маленьких птиць яка з українськими дітьми, вбитими кацапами, стала янголом..
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21.11.2025 22:18 Відповісти
мене вражають дописи "війна має скінчитися будь як".
на яких умовах? - на кацапських?
і що таке оте "облако в штанах" - "спаверливий мир?"
це який - це ті 28?
з трьома ****** Україна має діло - плешивим, рудим і зеленим.
прямий наслідок вибору 2019.
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21.11.2025 22:29 Відповісти
ага, має саме так ось здійснитись...
алло ідіоти, де майдан????
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22.11.2025 04:27 Відповісти
Расселить всех военнопленных орков в непосредственной близости к обьектам энергетики и критической инфраструктуры, регулярно публиковать списки орков, уничтоженных ракетными ударами орков - пусть их жены и дети порадуются, получив компенсацию от пуйла.
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21.11.2025 22:29 Відповісти
Не розсилить! На цепок посадити !
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22.11.2025 06:17 Відповісти
Рашисти - ПІДАРАСИ і КРАПКА
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21.11.2025 22:42 Відповісти
Не згоден!! Підараси - гуманні люди, нікого не вбивають. Рашисти - психічно хворе кроваве лайно, ракова пухлина людства!
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22.11.2025 08:13 Відповісти
Мені також дуже шкода, що внаслідок дій московитських терористів загинула польська дитина. Одразу виникає питання: чому жодна смерть української дитини не викликала реакції цього довбаного Дональда?
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21.11.2025 22:44 Відповісти
самий обдовбаний Дональд сидить в Білому домі, йому взагалі пох на всі смерті і руйнування
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21.11.2025 23:10 Відповісти
Бо вона громадянка його країни..

Це кошмар, навіщо вони сюди переїхали..
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22.11.2025 10:46 Відповісти
Твари за всё ответят... как бы они не прикидывались
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21.11.2025 23:57 Відповісти
Божевільний старий ***** вбиває дітей, куди дивиться світ?
Це трагедія, що ніхто не може зупинити цього клятого ідіота.
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22.11.2025 01:04 Відповісти
Спочивай з миром, Амелько.
Спочивай Оксано.

Страшна смерть згоріти в обіймах мами! Страшне горе!
Горіть в пеклі, кляті москалі !

.
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22.11.2025 01:24 Відповісти
Відповідь поляків-відкрили кордон з бульбашами,на другий день приїхали диверсанти підірвали колію.Це не наша війна.Запустьть голоба миру
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22.11.2025 03:11 Відповісти
с початку війни вбито 630 українських дітей
уявіть собі...

це все через земразь
хиба не потрібно його того вже???
де майдан, люди???
де скиди на мразь???

мене більше всього вибішує оце терпільство українців...
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22.11.2025 04:30 Відповісти
630 - це ті, про яких відомо. А ще скільки ми не знаємо, скільки зарито в братських могилах Маріуполя, інших зруйнованих міст і містечок...
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22.11.2025 06:14 Відповісти
менше потрібно ******* - а подавати позови в міжнародний кримінальний суд,європейський суд по правах людини за військові злочини кацапів.завалити суди позовами - хай кацапам обломиться.
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22.11.2025 07:45 Відповісти
Та то фігня. росісяни розуміють тільки мову сили. Їх треба постійно п@здити. Удари повинні бути реально дзеркальними. По житловим секторам, школам, дитсадкам. Бо вони можуть лупасити по будь яким об'єктам. А ми ні, бо гуманісти, всі правильні. Ок, не зброєю, що надають партнери, а тими ж бпла..зеленими фламінгами..

Доки болота не будуть ридати над своїм мирняком - діла не буде.
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22.11.2025 10:53 Відповісти
Бажаю подохнути тому, хто не готував країну до оборони, а готувався до шашликів. Тому, хто нікому нічего нє должен, кромє своїх родителей, які кинули країну мрій свого урода і переїхали на свою історичну батьківщину.
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24.11.2025 21:44 Відповісти
 
 