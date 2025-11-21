В результате удара РФ по Тернополю погибла 7-летняя гражданка Польши Амелия Гжесько. ФОТО

В результате российского ракетного удара по жилому дому в Тернополе 19 ноября погибла 7-летняя девочка Амелия Гжесько, имевшая польское гражданство.

Об этом в соцсети Х сообщил представитель Министерства иностранных дел Польши Мацей Вевир, информирует Цензор.НЕТ.

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Амелия погибла вместе со своей мамой

"В ночь с 18 на 19 ноября Россия атаковала гражданских лиц в Тернополе. Среди жертв этого зверства – 7-летняя гражданка Польши – Амелька. Она погибла ночью вместе со своей мамой. Наше учреждение находится в постоянном контакте с властями Тернопольской области", – сообщил представитель польского внешнеполитического ведомства.

Фото: Тернопольская общеобразовательная школа I-III степени № 27 имени Виктора Гурняка

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Туск отреагировал на гибель девочки

В соцсети Х премьер-министр Польши Дональд Туск отреагировал на гибель 7-летней Амелии.

"Амельке было семь лет. Семь. Польский ребенок. Она погибла в Тернополе в результате жестокого российского ракетного удара. Она уже не сможет осуществить ни одну свою мечту. Эта жестокая война должна закончиться, и Россия не может ее выиграть. Потому что это также война за будущее наших детей", - написал глава польского правительства.

Ранее Тернопольская общеобразовательная школа I-III степени № 27 имени Виктора Гурняка сообщила, что в результате российской ракетной атаки погибли ученица 2-В класса Амелия Гжесько и ее мама Оксана.

"Страшная весть постигла 27 школу. К сожалению, подтвердилась информация о гибели ученицы 2-В класса Гжесько Амелии и ее мамы Оксаны. Они, обнимая друг друга, сгорели заживо в результате ракетной атаки врага", - сообщили на странице учебного заведения.

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Обстрел Тернополя

19 ноября российские войска нанесли удар по Тернополю, в частности по жилому дому, в результате чего известно о 26 погибших, в том числе трех детях.

Сообщалось, что о судьбе 22 человек ничего не известно.

Второй день подряд в Тернополе продолжаются поисковые и аварийно-спасательные работы на месте российского удара.

Ранее шесть человек, о судьбе которых не было информации, сообщили о своем местонахождении.

Вечером 20 ноября сообщалось, что количество погибших в результате удара РФ по жилому дому в Тернополе возросло до 28

21 ноября сообщалось, что число погибших от удара РФ по дому в Тернополе возросло до 31: из-под завалов извлекли тела женщины и двух детей

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