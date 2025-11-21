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Новости Фото Обстрел Тернополя
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В результате удара РФ по Тернополю погибла 7-летняя гражданка Польши Амелия Гжесько. ФОТО

В результате российского ракетного удара по жилому дому в Тернополе 19 ноября погибла 7-летняя девочка Амелия Гжесько, имевшая польское гражданство.

Об этом в соцсети Х сообщил представитель Министерства иностранных дел Польши Мацей Вевир, информирует Цензор.НЕТ.

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Амелия погибла вместе со своей мамой

"В ночь с 18 на 19 ноября Россия атаковала гражданских лиц в Тернополе. Среди жертв этого зверства – 7-летняя гражданка Польши – Амелька. Она погибла ночью вместе со своей мамой. Наше учреждение находится в постоянном контакте с властями Тернопольской области", – сообщил представитель польского внешнеполитического ведомства.

Амелия
Фото: Тернопольская общеобразовательная школа I-III степени № 27 имени Виктора Гурняка

Читайте также: Удар РФ по Тернополю: пропавшими без вести считаются 10 человек, в том числе ребенок

Туск отреагировал на гибель девочки

В соцсети Х премьер-министр Польши Дональд Туск отреагировал на гибель 7-летней Амелии.

"Амельке было семь лет. Семь. Польский ребенок. Она погибла в Тернополе в результате жестокого российского ракетного удара. Она уже не сможет осуществить ни одну свою мечту. Эта жестокая война должна закончиться, и Россия не может ее выиграть. Потому что это также война за будущее наших детей", - написал глава польского правительства.

Ранее Тернопольская общеобразовательная школа I-III степени № 27 имени Виктора Гурняка сообщила, что в результате российской ракетной атаки погибли ученица 2-В класса Амелия Гжесько и ее мама Оксана.

"Страшная весть постигла 27 школу. К сожалению, подтвердилась информация о гибели ученицы 2-В класса Гжесько Амелии и ее мамы Оксаны. Они, обнимая друг друга, сгорели заживо в результате ракетной атаки врага", - сообщили на странице учебного заведения.

Смотрите также: Поисково-спасательные работы продолжаются в Тернополе третьи сутки. ФОТОрепортаж

Обстрел Тернополя

  • 19 ноября российские войска нанесли удар по Тернополю, в частности по жилому дому, в результате чего известно о 26 погибших, в том числе трех детях.
  • Сообщалось, что о судьбе 22 человек ничего не известно.
  • Второй день подряд в Тернополе продолжаются поисковые и аварийно-спасательные работы на месте российского удара.
  • Ранее шесть человек, о судьбе которых не было информации, сообщили о своем местонахождении.
  • Вечером 20 ноября сообщалось, что количество погибших в результате удара РФ по жилому дому в Тернополе возросло до 28
  • 21 ноября сообщалось, что число погибших от удара РФ по дому в Тернополе возросло до 31: из-под завалов извлекли тела женщины и двух детей

Читайте также: Удар РФ по Тернополю: в больницах остаются 52 пострадавших, в том числе 17 детей

Автор: 

обстрел (32974) Польша (9061) Тернополь (824) Туск Дональд (891) жертвы (2248) Тернопольская область (826) Тернопольский район (81)
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Топ комментарии
+36
Вічна Пам'ять Крихітко. та Щирі співчуття Родині,,,, Або цей світ оговтається та знищить людожерів, або людожери знищать цей Світ.
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21.11.2025 21:44 Ответить
+34
Бодай би виздихахали всі рашиські варвари ,разом з терористом путіном ,за що виродки вбили дитину ?
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21.11.2025 21:41 Ответить
+30
Spoczywaj w pokoju, jasny aniele.
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21.11.2025 21:41 Ответить
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Бодай би виздихахали всі рашиські варвари ,разом з терористом путіном ,за що виродки вбили дитину ?
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21.11.2025 21:41 Ответить
і трампи, і шольци, які їм потакають
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21.11.2025 23:35 Ответить
Spoczywaj w pokoju, jasny aniele.
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21.11.2025 21:41 Ответить
Вічна Пам'ять Крихітко. та Щирі співчуття Родині,,,, Або цей світ оговтається та знищить людожерів, або людожери знищать цей Світ.
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21.11.2025 21:44 Ответить
Янгол Амелія ,пробач тих хто не зрозумів яка буде війна 😢...Світла пам'ять тобі Сонечко
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21.11.2025 22:10 Ответить
Чому вона має пробачати зелених виродків, які просрали підготовку до війни? Вона зі своєю мамою згоріли ЗАЖИВО... Ви це розумієте - заживо....
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22.11.2025 02:55 Ответить
А як бути з тими, що спеціально привів зелень до влади?!
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22.11.2025 08:05 Ответить
ті хто привів цих зеленних виродків до влади в Україні ..ті 73% теж винні ...
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22.11.2025 09:14 Ответить
одна з тих маленьких птиць яка з українськими дітьми, вбитими кацапами, стала янголом..
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21.11.2025 22:18 Ответить
мене вражають дописи "війна має скінчитися будь як".
на яких умовах? - на кацапських?
і що таке оте "облако в штанах" - "спаверливий мир?"
це який - це ті 28?
з трьома ****** Україна має діло - плешивим, рудим і зеленим.
прямий наслідок вибору 2019.
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21.11.2025 22:29 Ответить
ага, має саме так ось здійснитись...
алло ідіоти, де майдан????
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22.11.2025 04:27 Ответить
Расселить всех военнопленных орков в непосредственной близости к обьектам энергетики и критической инфраструктуры, регулярно публиковать списки орков, уничтоженных ракетными ударами орков - пусть их жены и дети порадуются, получив компенсацию от пуйла.
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21.11.2025 22:29 Ответить
Не розсилить! На цепок посадити !
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22.11.2025 06:17 Ответить
Рашисти - ПІДАРАСИ і КРАПКА
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21.11.2025 22:42 Ответить
Не згоден!! Підараси - гуманні люди, нікого не вбивають. Рашисти - психічно хворе кроваве лайно, ракова пухлина людства!
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22.11.2025 08:13 Ответить
Мені також дуже шкода, що внаслідок дій московитських терористів загинула польська дитина. Одразу виникає питання: чому жодна смерть української дитини не викликала реакції цього довбаного Дональда?
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21.11.2025 22:44 Ответить
самий обдовбаний Дональд сидить в Білому домі, йому взагалі пох на всі смерті і руйнування
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21.11.2025 23:10 Ответить
Бо вона громадянка його країни..

Це кошмар, навіщо вони сюди переїхали..
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22.11.2025 10:46 Ответить
Твари за всё ответят... как бы они не прикидывались
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21.11.2025 23:57 Ответить
Божевільний старий ***** вбиває дітей, куди дивиться світ?
Це трагедія, що ніхто не може зупинити цього клятого ідіота.
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22.11.2025 01:04 Ответить
Спочивай з миром, Амелько.
Спочивай Оксано.

Страшна смерть згоріти в обіймах мами! Страшне горе!
Горіть в пеклі, кляті москалі !

.
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22.11.2025 01:24 Ответить
Відповідь поляків-відкрили кордон з бульбашами,на другий день приїхали диверсанти підірвали колію.Це не наша війна.Запустьть голоба миру
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22.11.2025 03:11 Ответить
с початку війни вбито 630 українських дітей
уявіть собі...

це все через земразь
хиба не потрібно його того вже???
де майдан, люди???
де скиди на мразь???

мене більше всього вибішує оце терпільство українців...
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22.11.2025 04:30 Ответить
630 - це ті, про яких відомо. А ще скільки ми не знаємо, скільки зарито в братських могилах Маріуполя, інших зруйнованих міст і містечок...
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22.11.2025 06:14 Ответить
менше потрібно ******* - а подавати позови в міжнародний кримінальний суд,європейський суд по правах людини за військові злочини кацапів.завалити суди позовами - хай кацапам обломиться.
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22.11.2025 07:45 Ответить
Та то фігня. росісяни розуміють тільки мову сили. Їх треба постійно п@здити. Удари повинні бути реально дзеркальними. По житловим секторам, школам, дитсадкам. Бо вони можуть лупасити по будь яким об'єктам. А ми ні, бо гуманісти, всі правильні. Ок, не зброєю, що надають партнери, а тими ж бпла..зеленими фламінгами..

Доки болота не будуть ридати над своїм мирняком - діла не буде.
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22.11.2025 10:53 Ответить
Бажаю подохнути тому, хто не готував країну до оборони, а готувався до шашликів. Тому, хто нікому нічего нє должен, кромє своїх родителей, які кинули країну мрій свого урода і переїхали на свою історичну батьківщину.
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24.11.2025 21:44 Ответить
 
 