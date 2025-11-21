В результате удара РФ по Тернополю погибла 7-летняя гражданка Польши Амелия Гжесько. ФОТО
В результате российского ракетного удара по жилому дому в Тернополе 19 ноября погибла 7-летняя девочка Амелия Гжесько, имевшая польское гражданство.
Об этом в соцсети Х сообщил представитель Министерства иностранных дел Польши Мацей Вевир, информирует Цензор.НЕТ.
Амелия погибла вместе со своей мамой
"В ночь с 18 на 19 ноября Россия атаковала гражданских лиц в Тернополе. Среди жертв этого зверства – 7-летняя гражданка Польши – Амелька. Она погибла ночью вместе со своей мамой. Наше учреждение находится в постоянном контакте с властями Тернопольской области", – сообщил представитель польского внешнеполитического ведомства.
Туск отреагировал на гибель девочки
В соцсети Х премьер-министр Польши Дональд Туск отреагировал на гибель 7-летней Амелии.
"Амельке было семь лет. Семь. Польский ребенок. Она погибла в Тернополе в результате жестокого российского ракетного удара. Она уже не сможет осуществить ни одну свою мечту. Эта жестокая война должна закончиться, и Россия не может ее выиграть. Потому что это также война за будущее наших детей", - написал глава польского правительства.
Ранее Тернопольская общеобразовательная школа I-III степени № 27 имени Виктора Гурняка сообщила, что в результате российской ракетной атаки погибли ученица 2-В класса Амелия Гжесько и ее мама Оксана.
"Страшная весть постигла 27 школу. К сожалению, подтвердилась информация о гибели ученицы 2-В класса Гжесько Амелии и ее мамы Оксаны. Они, обнимая друг друга, сгорели заживо в результате ракетной атаки врага", - сообщили на странице учебного заведения.
Обстрел Тернополя
- 19 ноября российские войска нанесли удар по Тернополю, в частности по жилому дому, в результате чего известно о 26 погибших, в том числе трех детях.
- Сообщалось, что о судьбе 22 человек ничего не известно.
- Второй день подряд в Тернополе продолжаются поисковые и аварийно-спасательные работы на месте российского удара.
- Ранее шесть человек, о судьбе которых не было информации, сообщили о своем местонахождении.
- Вечером 20 ноября сообщалось, что количество погибших в результате удара РФ по жилому дому в Тернополе возросло до 28
- 21 ноября сообщалось, что число погибших от удара РФ по дому в Тернополе возросло до 31: из-под завалов извлекли тела женщины и двух детей
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на яких умовах? - на кацапських?
і що таке оте "облако в штанах" - "спаверливий мир?"
це який - це ті 28?
з трьома ****** Україна має діло - плешивим, рудим і зеленим.
прямий наслідок вибору 2019.
алло ідіоти, де майдан????
Це кошмар, навіщо вони сюди переїхали..
Це трагедія, що ніхто не може зупинити цього клятого ідіота.
Спочивай Оксано.
Страшна смерть згоріти в обіймах мами! Страшне горе!
Горіть в пеклі, кляті москалі !
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уявіть собі...
це все через земразь
хиба не потрібно його того вже???
де майдан, люди???
де скиди на мразь???
мене більше всього вибішує оце терпільство українців...
Доки болота не будуть ридати над своїм мирняком - діла не буде.