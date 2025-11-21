РУС
Удар РФ по Тернополю: пропавшими без вести считаются 10 человек, в том числе - ребенок

Удар РФ по Тернополю

В Тернополе после российской атаки 19 ноября считаются пропавшими без вести 10 человек, среди них один ребенок.

Об этом сообщил городской голова Тернополя Сергей Надал, передает Цензор.НЕТ.

"Считаются без вести пропавшими: 10 человек (из них - 1 ребенок)", - написал он.

Что известно на данный момент

  • Погибли - 31 человек (из них - 6 детей).
  • Травмированы - 94 человека (из них - 18 детей).

"Спасательные работы на улице Стуса продолжаются. Спасатели работают круглосуточно, чтобы найти всех, кто может оставаться под завалами. Выражаем глубокие соболезнования семьям, которые потеряли самых дорогих", - добавил он.

Страшне горе в нашій країні , а Зе і дЄрмак навіть не звертають
уваги на розтрощений будинок в Тернополі , а лише
думають про те , як залишитися при посадах
і красти дальше !!
Школота 😡
показать весь комментарий
21.11.2025 13:31 Ответить
 
 