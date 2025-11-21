Удар РФ по Тернополю: пропавшими без вести считаются 10 человек, в том числе - ребенок
В Тернополе после российской атаки 19 ноября считаются пропавшими без вести 10 человек, среди них один ребенок.
Об этом сообщил городской голова Тернополя Сергей Надал, передает Цензор.НЕТ.
"Считаются без вести пропавшими: 10 человек (из них - 1 ребенок)", - написал он.
Что известно на данный момент
- Погибли - 31 человек (из них - 6 детей).
- Травмированы - 94 человека (из них - 18 детей).
"Спасательные работы на улице Стуса продолжаются. Спасатели работают круглосуточно, чтобы найти всех, кто может оставаться под завалами. Выражаем глубокие соболезнования семьям, которые потеряли самых дорогих", - добавил он.
Обстрел Тернополя
- 19 ноября российские войска нанесли удар по Тернополю, в частности по жилому дому, в результате чего известно о 26 погибших, в том числе трех детях.
- Сообщалось, что о судьбе 22 человек ничего не известно.
- Второй день подряд в Тернополе продолжаются поисковые и аварийно-спасательные работы на месте российского удара.
- Ранее шесть человек, о судьбе которых не было информации, сообщили о своем местонахождении.
- Вечером 20 ноября сообщалось, что количество погибших в результате удара РФ по жилому дому в Тернополе возросло до 28.
- Утром 21 ноября стало известно, что число погибших от удара РФ по дому в Тернополе возросло до 31.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
уваги на розтрощений будинок в Тернополі , а лише
думають про те , як залишитися при посадах
і красти дальше !!
Школота 😡