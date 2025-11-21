Удар РФ по Тернополю: пропавшими без вести считаются 10 человек, в том числе - ребенок

В Тернополе после российской атаки 19 ноября считаются пропавшими без вести 10 человек, среди них один ребенок.

Об этом сообщил городской голова Тернополя Сергей Надал, передает Цензор.НЕТ.

"Считаются без вести пропавшими: 10 человек (из них - 1 ребенок)", - написал он.

Что известно на данный момент

Погибли - 31 человек (из них - 6 детей).

Травмированы - 94 человека (из них - 18 детей).

"Спасательные работы на улице Стуса продолжаются. Спасатели работают круглосуточно, чтобы найти всех, кто может оставаться под завалами. Выражаем глубокие соболезнования семьям, которые потеряли самых дорогих", - добавил он.

Обстрел Тернополя