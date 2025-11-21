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Новини Обстріл Тернополя
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Удар РФ по Тернополю: зниклими безвісти вважаються 10 людей, зокрема дитина

Удар РФ по Тернополю

У Тернополі після російської атаки 19 листопада вважаються зниклими безвісти 10 людей, серед них одна дитина.

Про це повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал, передає Цензор.НЕТ.

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"Вважаються безвісти зниклими: 10 осіб (з них 1 дитина)", - написав він.

Що відомо станом на зараз

  • Загинуло - 31 особа (з них 6 дітей).
  • Травмовано - 94 особи (з них 18 дітей).

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"Рятувальні роботи на вулиці Стуса продовжуються. Рятувальники працюють цілодобово, щоб знайти всіх, хто може залишатися під завалами. Висловлюємо глибокі співчуття родинам, які втратили найдорожчих", - додав він.

Обстріл Тернополя

  • 19 листопада російські війська завдали удару по Тернополю, зокрема по житловому будинку, внаслідок чого відомо про 26 загиблих, зокрема трьох дітей.
  • Повідомлялося, що про долю 22 осіб невідомо.
  • Другу добу поспіль у Тернополі тривають пошукові та аварійно-рятувальні роботи на місці російського удару.
  • Раніше шестеро осіб, про долю яких не було інформації, повідомили про своє місце перебування.
  • Увечері 20 листопада повідомлялося, що кількість загиблих внаслідок удару РФ по житловому будинку у Тернополі зросла до 28.
  • Вранці 21 листопада стало відомо, що кількість загиблих від удару РФ по будинку в Тернополі зросла до 31.

Автор: 

обстріл (34320) Тернопіль (471) зниклий безвісти (231) Тернопільська область (699) Тернопільський район (82)
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Страшне горе в нашій країні , а Зе і дЄрмак навіть не звертають
уваги на розтрощений будинок в Тернополі , а лише
думають про те , як залишитися при посадах
і красти дальше !!
Школота 😡
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21.11.2025 13:31 Відповісти
Тернопіль. Співчуття.
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21.11.2025 13:53 Відповісти
УМЕРОВ ВНІС ПУНКТ ПРО АМНІСТІЮ....бачте татару похеру на міліони якихось укрів - головне бабки щоб дали
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21.11.2025 14:00 Відповісти
🕯🙏💔🇺🇦
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21.11.2025 14:23 Відповісти
 
 