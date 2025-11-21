Удар РФ по Тернополю: зниклими безвісти вважаються 10 людей, зокрема дитина

У Тернополі після російської атаки 19 листопада вважаються зниклими безвісти 10 людей, серед них одна дитина.

Про це повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал, передає Цензор.НЕТ.

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"Вважаються безвісти зниклими: 10 осіб (з них 1 дитина)", - написав він.

Що відомо станом на зараз

Загинуло - 31 особа (з них 6 дітей).

Травмовано - 94 особи (з них 18 дітей).

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"Рятувальні роботи на вулиці Стуса продовжуються. Рятувальники працюють цілодобово, щоб знайти всіх, хто може залишатися під завалами. Висловлюємо глибокі співчуття родинам, які втратили найдорожчих", - додав він.

Обстріл Тернополя