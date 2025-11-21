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Удар РФ по Тернополю: зниклими безвісти вважаються 10 людей, зокрема дитина
У Тернополі після російської атаки 19 листопада вважаються зниклими безвісти 10 людей, серед них одна дитина.
Про це повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал, передає Цензор.НЕТ.
"Вважаються безвісти зниклими: 10 осіб (з них 1 дитина)", - написав він.
Що відомо станом на зараз
- Загинуло - 31 особа (з них 6 дітей).
- Травмовано - 94 особи (з них 18 дітей).
"Рятувальні роботи на вулиці Стуса продовжуються. Рятувальники працюють цілодобово, щоб знайти всіх, хто може залишатися під завалами. Висловлюємо глибокі співчуття родинам, які втратили найдорожчих", - додав він.
Обстріл Тернополя
- 19 листопада російські війська завдали удару по Тернополю, зокрема по житловому будинку, внаслідок чого відомо про 26 загиблих, зокрема трьох дітей.
- Повідомлялося, що про долю 22 осіб невідомо.
- Другу добу поспіль у Тернополі тривають пошукові та аварійно-рятувальні роботи на місці російського удару.
- Раніше шестеро осіб, про долю яких не було інформації, повідомили про своє місце перебування.
- Увечері 20 листопада повідомлялося, що кількість загиблих внаслідок удару РФ по житловому будинку у Тернополі зросла до 28.
- Вранці 21 листопада стало відомо, що кількість загиблих від удару РФ по будинку в Тернополі зросла до 31.
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уваги на розтрощений будинок в Тернополі , а лише
думають про те , як залишитися при посадах
і красти дальше !!
Школота 😡