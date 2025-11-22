Сотрудница издательства "Богдан" Ирина Черненькая погибла из-за ракетного удара РФ по Тернополю. ФОТО
В результате ракетного удара РФ по Тернополю 19 ноября погибла сотрудница издательства "Богдан" Ирина Черненькая.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на официальную фейсбук-страницу издательства "Богдан".
Что говорят в издательстве?
"Сегодня наше издательство охватила невыразимая скорбь. Наша боль не имеет границ. Вследствие ужасного ракетного удара по Тернополю 19 ноября погибла наша коллега Ирина Черненькая.
Ира была не просто нашей сотрудницей, она была яркой частью нашей команды: светлой, доброй, душой коллектива и настоящим профессионалом своего дела. Ее преданность работе, талант к редактированию, искренняя улыбка всегда вдохновляли нас", - говорится в сообщении.
Обстрел Тернополя
В ночь на 19 ноября Тернополь подвергся удару ракетами и дронами. По данным Воздушных сил Украины, это были крылатые ракеты Х-101, выпущенные с самолетов стратегической авиации (Ту-95МС, Ту-160).
По состоянию на утро 22 ноября известно о 32 погибших. Вследствие атаки травмированы 94 человека, среди них 18 детей. По информации ГСЧС, 13 человек до сих пор считаются без вести пропавшими.
В городе продолжается поисково-спасательная операция.
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Усі сторони ( начебто не тільки кацапи напали на Україну, а й ми на засрашку), залучені до конфлікту, отримають повну амністію за дії під час війни і погодяться не пред'являти претензій і не розглядати скарги надалі.
В першу чергу від найодіозніших московських попів, що не приховують своєї українофобії.