Сотрудница издательства "Богдан" Ирина Черненькая погибла из-за ракетного удара РФ по Тернополю. ФОТО

В результате ракетного удара РФ по Тернополю 19 ноября погибла сотрудница издательства "Богдан" Ирина Черненькая.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на официальную фейсбук-страницу издательства "Богдан".

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Что говорят в издательстве?

"Сегодня наше издательство охватила невыразимая скорбь. Наша боль не имеет границ. Вследствие ужасного ракетного удара по Тернополю 19 ноября погибла наша коллега Ирина Черненькая.

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Ира была не просто нашей сотрудницей, она была яркой частью нашей команды: светлой, доброй, душой коллектива и настоящим профессионалом своего дела. Ее преданность работе, талант к редактированию, искренняя улыбка всегда вдохновляли нас", - говорится в сообщении.

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Обстрел Тернополя

В ночь на 19 ноября Тернополь подвергся удару ракетами и дронами. По данным Воздушных сил Украины, это были крылатые ракеты Х-101, выпущенные с самолетов стратегической авиации (Ту-95МС, Ту-160).

По состоянию на утро 22 ноября известно о 32 погибших. Вследствие атаки травмированы 94 человека, среди них 18 детей. По информации ГСЧС, 13 человек до сих пор считаются без вести пропавшими.

В городе продолжается поисково-спасательная операция.

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