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Новости Фото Обстрел Тернополя
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Сотрудница издательства "Богдан" Ирина Черненькая погибла из-за ракетного удара РФ по Тернополю. ФОТО

В результате ракетного удара РФ по Тернополю 19 ноября погибла сотрудница издательства "Богдан" Ирина Черненькая.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на официальную фейсбук-страницу издательства "Богдан".

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Ирина Черненькая

Что говорят в издательстве?

"Сегодня наше издательство охватила невыразимая скорбь. Наша боль не имеет границ. Вследствие ужасного ракетного удара по Тернополю 19 ноября погибла наша коллега Ирина Черненькая.

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Ира была не просто нашей сотрудницей, она была яркой частью нашей команды: светлой, доброй, душой коллектива и настоящим профессионалом своего дела. Ее преданность работе, талант к редактированию, искренняя улыбка всегда вдохновляли нас", - говорится в сообщении.

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Обстрел Тернополя

В ночь на 19 ноября Тернополь подвергся удару ракетами и дронами. По данным Воздушных сил Украины, это были крылатые ракеты Х-101, выпущенные с самолетов стратегической авиации (Ту-95МС, Ту-160).

По состоянию на утро 22 ноября известно о 32 погибших. Вследствие атаки травмированы 94 человека, среди них 18 детей. По информации ГСЧС, 13 человек до сих пор считаются без вести пропавшими.

В городе продолжается поисково-спасательная операция.

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Тернополь (824) жертвы (2251) Тернопольская область (826) Тернопольский район (81)
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Топ комментарии
+19
Що ж ніколи рашиським катам не пробачимо ,щоб цей варварський народ зазнав стільки бід як вони принесли на нашу землю ,смерть злочинцю путіну і його терористичній кліці.
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22.11.2025 17:09 Ответить
+12
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22.11.2025 17:23 Ответить
+7
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22.11.2025 18:01 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Що ж ніколи рашиським катам не пробачимо ,щоб цей варварський народ зазнав стільки бід як вони принесли на нашу землю ,смерть злочинцю путіну і його терористичній кліці.
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22.11.2025 17:09 Ответить
У пункті 26 трам-хуйло вимагає:
Усі сторони ( начебто не тільки кацапи напали на Україну, а й ми на засрашку), залучені до конфлікту, отримають повну амністію за дії під час війни і погодяться не пред'являти претензій і не розглядати скарги надалі.
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22.11.2025 17:26 Ответить
Крім того, одне з найбільш "політично вибухонебезпечних положень" передбачає повну амністію для всіх сторін, причетних до військових дій. За словами одного з високопоставлених чиновників Білого дому, це положення запропонував саме Київ. До цього було заявлено, що Україна "проведе повну перевірку всієї отриманої допомоги та створить правовий механізм для виправ
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22.11.2025 17:51 Ответить
Звідки така інформація, джерело?
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22.11.2025 18:49 Ответить
посилання https://nypost.com/2025/11/20/us-news/senior-us-officials-confirm-details-of-28-point-plan-to-end-ukraine-war/?fbclid=IwY2xjawOM0j5leHRuA2FlbQIxMABicmlkETFJNll5bG1tTXFVaW9MOHpBc3J0YwZhcHBfaWQQMjIyMDM5MTc4ODIwMDg5MgABHnNQnyKkGX6NbvdDkLElA2SjhPW2mqcFqpluQt5ENpWXvnCdygpofmwKQJMi_aem_WHzcGw1nSV9gGXPzARr3nA
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22.11.2025 18:54 Ответить
" 2017 році «Нью-Йорк Пост», як повідомляється, є найкращою газетою для президента США Дональда Трампа, який підтримує часті контакти з його власником Рупертом Мердоком" - Свій до свого по своє
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24.11.2025 15:18 Ответить
там англійською, і на 99% правда написана, вам може бути некомфортно в перші хвилини таке читати.
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22.11.2025 18:56 Ответить
Якщо правда не на 100% тоді це 100% не правда.
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24.11.2025 13:13 Ответить
Тобто треба зачищати тил від відвертих ФСБ-шникив вже зараз і за це буде амністія!
В першу чергу від найодіозніших московських попів, що не приховують своєї українофобії.
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22.11.2025 21:13 Ответить
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22.11.2025 17:23 Ответить
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22.11.2025 18:01 Ответить
❤️✝
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22.11.2025 23:53 Ответить
 
 